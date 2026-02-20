Švedska uvodi sustav uzbunjivanja na mobitelima

Švedska već posjeduje vanjski sustav uzbunjivanja koji se sastoji od oko 4500 sirena postavljenih na krovovima i drugim visokim zgradama.

"Na temelju iskustava koja smo vidjeli u Ukrajini, ustanovili smo da bi neprijatelj, u ovom slučaju Rusija, uništio naš vanjski sustav uzbunjivanja", rekao je za AFP Henrik Larsson, voditelj odjela za zaštitu stanovništva u Švedskoj agenciji za civilnu obranu i otpornost.

Novi sustav, nazvan SE Alert, "služio bi dakle kao dopuna postojećem", dodao je.

U slučaju zračnog napada, mobilni telefoni spojeni na švedsku telekomunikacijsku mrežu automatski bi emitirali glasovne poruke upozorenja, alarme i počeli vibrirati, objasnio je.

Sustav, koji će biti implementiran u roku od šest mjeseci, mogao bi se također koristiti za slanje upozorenja u slučaju velike krize u mirnodopsko vrijeme, poput nuklearnih ili kemijskih nesreća.

Agencija također surađuje sa švedskom vojskom na razvoju aplikacije koja bi građanima omogućila da lako fotografiraju dronove i prijave ih vlastima, rekao je Larsson.

Švedska jača mjere civilne pripravnosti i "sveobuhvatne obrane" od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Cilj je mobilizirati cijelo društvo, od vlasti preko tvrtki do građana, kako bi se kolektivno oduprli oružanoj agresiji, uz istodobno održavanje funkcioniranja ključnih društvenih djelatnosti.