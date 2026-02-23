Prvi AI proizvod iz OpenAI-a je vjerojatno će biti - pametni zvučnik koji vas snima i osluškuje

Tvrtka OpenAI razvija niz uređaja pokretanih umjetnom inteligencijom, uključujući pametne naočale, pametni zvučnik i pametnu lampu, izvještava The Information. Na projektu radi tim od više od 200 zaposlenika.

Prvi planirani proizvod je pametni zvučnik s ugrađenom kamerom. Uređaj bi mogao prepoznavati predmete u blizini, primjerice na stolu, kao i analizirati razgovore u prostoru oko sebe. Kamera bi podržavala i sustav prepoznavanja lica sličan Face ID, što bi omogućilo autentifikaciju kupnji.

Cijena zvučnika trebala bi iznositi između 200 i 300 dolara, a najraniji rok isporuke navodi se početkom 2027. godine. Pametne naočale, segment tržišta u kojem trenutačno dominira Meta, očekuju se tek 2028. godine. Za pametnu lampu razvijeni su prototipi, no zasad nije potvrđeno hoće li ući u komercijalnu proizvodnju.