Prvi AI proizvod iz OpenAI-a je vjerojatno će biti - pametni zvučnik koji vas snima i osluškuje

Uređaj će prepoznavati predmete u blizini, analizirati prostor oko sebe i koristiti kameru kako bi provjeravao vaš identitet u slučaju da nešto kupujete
Tvrtka OpenAI razvija niz uređaja pokretanih umjetnom inteligencijom, uključujući pametne naočale, pametni zvučnik i pametnu lampu, izvještava The Information. Na projektu radi tim od više od 200 zaposlenika.
Prvi planirani proizvod je pametni zvučnik s ugrađenom kamerom. Uređaj bi mogao prepoznavati predmete u blizini, primjerice na stolu, kao i analizirati razgovore u prostoru oko sebe. Kamera bi podržavala i sustav prepoznavanja lica sličan Face ID, što bi omogućilo autentifikaciju kupnji.
Cijena zvučnika trebala bi iznositi između 200 i 300 dolara, a najraniji rok isporuke navodi se početkom 2027. godine. Pametne naočale, segment tržišta u kojem trenutačno dominira Meta, očekuju se tek 2028. godine. Za pametnu lampu razvijeni su prototipi, no zasad nije potvrđeno hoće li ući u komercijalnu proizvodnju.
Prošle godine OpenAI je za 6,5 milijardi dolara preuzeo startup io Products bivšeg Appleova dizajnera Jonya Ivea. Ive je tijekom rada u Appleu od 1990-ih do odlaska 2019 bio ključan u oblikovanju dizajna većine glavnih proizvoda . Preuzimanje njegove tvrtke usmjerene na AI otvara prostor za razvoj hardverskih proizvoda pod njegovim vodstvom u OpenAI-ju.
Razvoj projekta suočio se s odgodama zbog tehničkih izazova, pitanja privatnosti i logističkih zahtjeva vezanih uz računalnu snagu potrebnu za masovnu proizvodnju AI uređaja. Uz to, ostaje otvoreno pitanje tržišne prihvaćenosti uređaja koji kontinuirano prikupljaju audio i vizualne podatke o korisnicima.