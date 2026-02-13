Latinska Amerika razvija vlastiti AI model: Evo što dosad znamo o Latam-GPT-ju

Čileanski ministar znanosti Aldo Valle rekao je da je cilj projekta smanjiti stereotipe i spriječiti pojednostavljeno prikazivanje Latinske Amerike u globalnim AI sustavima. Prema njegovim riječima, regija ne smije ostati samo korisnik tehnologije razvijene drugdje jer bi to moglo dovesti do gubitka kulturnog identiteta.

Predstavljajući projekt, čileanski predsjednik Gabriel Boric istaknuo je da Latinska Amerika mora aktivno sudjelovati u razvoju novih tehnologija te naglasio da bi Latam-GPT mogao pomoći regiji da postane relevantan igrač u globalnoj digitalnoj ekonomiji, prenosi Euronews.

Projekt vodi čileanski Nacionalni centar za umjetnu inteligenciju (Cenia), privatna organizacija financirana javnim sredstvima, uz podršku sveučilišta, zaklada, knjižnica, državnih institucija i organizacija civilnog društva iz više latinoameričkih zemalja, uključujući Brazil, Meksiko, Kolumbiju, Peru, Urugvaj, Ekvador i Argentinu.

AI model temeljen na regionalnim podacima

Unatoč nazivu, Latam-GPT nije klasični chatbot. Riječ je o velikoj bazi podataka treniranoj na informacijama iz Latinske Amerike koja bi trebala poslužiti kao temelj za razvoj različitih digitalnih aplikacija.

Razvoj velikih AI modela dosad je uglavnom bio koncentriran u Sjedinjenim Državama, Kini i Europi. Latam-GPT dio je šireg trenda regionalnih inicijativa, poput projekta SEA-LION u jugoistočnoj Aziji ili UlizaLlama u Africi, koje nastoje razvijati umjetnu inteligenciju prilagođenu lokalnim kulturnim i društvenim specifičnostima.

Za treniranje Latam-GPT-a prikupljeno je više od osam terabajta podataka, što odgovara milijunima knjiga. Projekt je zasad financiran s oko 550.000 dolara, ponajviše sredstvima Razvojne banke Latinske Amerike (CAF), uz dodatna ulaganja partnerskih institucija.

Prva verzija modela razvijena je u cloud infrastrukturi Amazon Web Servicesa, a u sljedećoj fazi planirano je treniranje modela na superračunalu koje će biti postavljeno na Sveučilištu Tarapacá na sjeveru Čilea u prvoj polovici godine, uz ulaganje od oko pet milijuna dolara.

Direktor Cenije Álvaro Soto istaknuo je da globalni AI modeli trenutačno koriste relativno mali udio latinoameričkih podataka. Kao primjer naveo je da postoje opsežni zapisi o europskim povijesnim događajima, a važni događaji iz čileanske povijesti, poput opsade Chillána tijekom borbe za neovisnost, znatno su slabije zastupljeni.

Model je trenutačno razvijen uglavnom na španjolskom i portugalskom jeziku, a u budućnosti bi trebao uključivati i autohtone jezike regije.

Lokalna prilagodba tehnologije

Pojedini stručnjaci upozoravaju da Latam-GPT teško može konkurirati globalnim AI modelima zbog znatno manjih financijskih i infrastrukturnih resursa, no zagovornici projekta smatraju da njegova vrijednost leži u lokalnoj prilagodbi tehnologije.

Platforma bi trebala biti besplatna i omogućiti razvoj digitalnih rješenja prilagođenih regionalnim potrebama, primjerice za zdravstveni sektor ili logistiku medicinskih resursa. Jedna od prvih tvrtki koja planira koristiti Latam-GPT je čileanska tehnološka kompanija Digevo jer namjerava razviti konverzacijske AI sustave za korisničku podršku u zrakoplovnom i maloprodajnom sektoru.

Prema riječima direktora tvrtke Roberta Mussa, model je sposoban prepoznati lokalni žargon, idiome i govorne obrasce, što bi moglo smanjiti pristranost i poboljšati komunikaciju u odnosu na globalne AI sustave.