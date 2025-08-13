Kraj jedne ere: Nakon više od 30 godina AOL gasi dial-up pristup internetu

Čak i kada su širokopojasni i bežični internet postali dominantan način pristupa internetu, AOL nikada nije prestao nuditi dial-up koja ljude povezuje s njegovom uslugom putem fiksne linije.

AOL, pružatelj usluga koji je milijune Amerikanaca doveo na internet prvi put, sljedeći mjesec ukida svoju dial-up uslugu. Nakon 34 godine bit će ugašena 30. rujna .

Oko 160 tisuća ljudi spaja se na internet putem svoje fiksne telefonske usluge, pokazuju podaci popisa stanovništva SAD-a iz 2023. godine.

Od filma Imaš poštu do serije Seks i grad, AOL-ov internet bio je oslonac pop kulture 1990-ih i ukorijenjen u životima Amerikanaca, posebno zbog tonova, zvučnih signala i škripanja koje je redovito pružao modem pri povezivanju i spajanju.

Tvrtka je redovito zatrpavala poštanske sandučiće ljudi CD-ima s besplatnim probnim uslugama pristupa internetu. Ni AOL nije više što je nekad bio. Ugasili su aplikaciju za razmjenu poruka AIM 2017. godine, a tvrtka je promijenila brojne vlasnike.

Spajanje s bivšim vlasnikom CNN-a, Time Warnerom, pokazalo se kao prilično loš poslovni potez. Sada je u vlasništvu privatne investicijske tvrtke, koja također posjeduje Yahoo, piše CNN Business.