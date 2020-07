Korisni trikovi: Ovako ćete dovesti u red poštanski sandučić u Gmailu

Primjerice, možete posložiti svu e-poštu u jednu dugu listu, odvojiti poruke u više kartica ili podijeliti digitalni poštanski sandučić na pročitane i nepročitane poruke...

Kako promijeniti izgled digitalnog poštanskog sandučića u Gmailu

Kliknite na sličicu zupčanika u gornjem desnom kutu.

Pojavit će se Quick settings na desnoj strani, s postavkama koje možete mijenjati (primjerice, odrediti gustoću prikaza, vrstu sandučića i tome slično).

Kliknite See all settings za prikaz svih postavki.

Kliknite karticu Inbox.

Uz Inbox type naći ćete padajući izbornik s više opcija:

- Default će poslagati vašu e-poštu u niz okomitih kartica.

- Important first, Unread first i Starred first će sandučić podijeliti vodoravno u dva odjeljka. U prvom će biti ono što ste odabrali (Important, Unread ili Starred) u drugom sve ostalo.

- Primary inbox i Multiple Inboxes će napraviti odjeljke u kojima možete zasebno pregledavati odabrani sadržaj.

Odaberete li Default (pod Inbox type, uz Categories) moći ćete označiti kućice kako bi odredili način na koji će e-mailovi biti posloženi i prikazani.

Zadržite li kursor računalnog miša iznad svake kategorije vidjet ćete primjere koje će vrste e-pošte biti posložene u koju kategoriju. Želite li prikaz sve e-pošte u jednoj kartici možete odznačiti sve kućice osim Primary.

Na raspolaganju je i opcija Include starred in Primary, koja će prikazati svu e-poštu koju označite zvjezdicom, bez obzira u kojoj je kategoriji.

Opcije za Important first, Unread first i Starred first su slične. Pod Inbox sections možete kliknuti dugme Options kako bi odabrali koliko će e-mailova biti prikazano u svakom odjeljku.