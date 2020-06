Deset skrivenih načina rada u Windowsima koje trebate znati

Možda niste znali, ali Windowsi ima nemali broj zasebnih načina rada koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili poboljšavanju rada računala

Otvorite Settings, System pa Battery. Označite Turn battery saver on automatically if my battery falls below i postavite postotak.

7. Airplane

Zrakoplovni način rada u Windowsima funkcionira isto kao i na vašem pametnom telefonu: isključit će sve oblike bežične komunikacije kao što su Wi-Fi, Bluetooth i mobilni internet, a pritom će i smanjiti opterećenje baterije.

Otvorite Settings, Network & Internet pa Airplane mode. Postoji i kratica: pritisnite tipke Win i A zajedno ili kliknite sličicu u donjem desnom kutu vašeg taskbara.

8. Tablet

Način rada prilagođen tablet računalu olakšava korištenje uređaja za zaslonom osjetljivim na dodir kad pri ruci nemate računalnog miša i tipkovnicu.

Otvorite Settings, System pa Tablet mode. Ovdje možete odabrati koji način rada ćete koristiti pri pokretanju računala, hoće li Windows samostalno automatski ih mijenjati, kao i nekoliko dodatnih opcija vezanih uz taj način rada.

9. Focus

Opet, riječ je o značajki, ne načinu rada, ali je uvrštena u ovaj pregled zato što funkcionira kao način rada. Naime, pomoću nje možete utišati obavijesti (notifikacije) kako vas ne bi ometale dok radite.

Otvorite Settings, System pa Focus assist. Odaberite između Off (isključuje sve), Priority only (pušta samo prioritetne obavijesti) ili Alarms only (pušta samo Alarm).

Kliknite Customize your priority list kako bi odabrali što će biti prikazano u ovom načinu rada. Ispod možete odrediti hoće li se Focus assist automatski aktivirati, kao i kad.

10. S

Ovaj način rada vjerojatno nećete poželjeti koristiti, ali dobro je znati za njega. Naime, kad je aktivan na računalo je moguće instalirati samo aplikacije iz trgovine Microsoft Store i moguće je koristiti isključivo web preglednik Microsoft Edge.

Evo kako ga isključiti. Otvorite Settings, Update & Security pa Activation. Kliknite poveznicu Go to the Store pod kategorijom Switch to Windows 10 Home/Pro.

Otvorit će se stranica u trgovini Microsoft Store naslovljena Switch out of S mode. Kliknite Get i potvrdite izbor.

Imajte na umu kako nema povratka na način rada S jednom kad iz njega izađete.