Kako saznati je li vas je netko 'utišao' na Instagramu?

Premda ne postoji alat koji će vam pružiti odgovor pitanje jeste li 'muteani', i dalje je moguće otkriti je li netko odlučio prestati pratiti vaše objave

Sama aplikacija ne nudi izravni način kako to provjeriti, već ćete morati provjeriti na drugi način. Ako je određena osoba prije gledala vaše priče na Instagramu i više se ne pojavljuje na listi gledatelja, to znači da je utišala vaše priče.

Nadalje, ako on ili ona komentira tuđe objave i više ne komentira vaše (a komentirala je sve do nedavno), to znači da vas je možda utišala.

Ako vam niti jedan od odgovora ne zvuči dovoljno dobrim i dalje niste sigurni, uvijek možete napraviti najizravniju stvar te osobu jednostavno pitati je li vas odlučila utišati, savjetuje Business Insider.