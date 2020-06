Kako prikriti vašu lokaciju u web pregledniku? Znamo nekoliko načina

Iako je korisna na niz načina, geolokacija može biti i zlorabljena kako bi se narušila vaša privatnost. Zbog toga nije loše znati kako ju prikriti ili lažirati

Google Chrome

Po početnim postavkama Chrome će vas pitati smiju li određena web odredišta koristiti vašu lokaciju. Ako ste slučajno isključili tu značajku evo kako ju možete uključiti.

Kliknite na sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu zaslona. Odaberite redom Settings, Privacy and Security, Site Settings pa Location.

Pojavit će se postavka Ask before accessing. Uključite ju.

Pojavit će se i popis web odredišta kojima ste omogućili ili onemogućili pristup vašoj lokaciji. Kako bi nekom web odredištu onemogućili pristup kliknite sličicu kante za smeće uz naziv web odredišta izlistanih pod Allow.

Firefox

Postavke za lokaciju u Firefoxu otvorit ćete ako kliknete sličicu s tri vertikalne crte u gornjem desnom kutu preglednika, pa otvorite Options i zatim Privacy Security.

Skrolajte do Permissions i kliknite kućicu Settings uz Location.

Pojavit će se popis web odredišta koja su zatražila pristup vašoj lokaciji. Možete ukloniti ona koja vam ne odgovaraju.

Kako bi se riješili skočnih prozora u kojima se traži dozvola odznačite kućicu uz Block new requests asking to access your location. Time ćete automatski blokirati pristup geolokaciji svim web odredištima koja posjećujete.

Microsoft Edge

Kliknite sličicu s tri vodoravne točkice u gornjem desnom kutu web preglednika. Odaberite redom Settings, Site Permissions pa Location.

Provjerite je li uključena sklopka uz Ask before accessing.

Ispod nje su dva popisa: web odredišta pod Allow imaju pristup vašoj lokaciji, onda pod Block ne. Možete ukloniti unose s bilo kojeg popisa kliknete li na sličicu kante za smeće uz naziv web odredišta.