'Budućnost AI-a ne može biti prepuštena hirovima nekolicine milijardera'

Govoreći na sazivu India AI Impact Summitu u New Delhiju, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da se o smjeru razvoja umjetne inteligencije ne smije odlučivati iza zatvorenih vrata. 'O budućnosti umjetne inteligencije ne može odlučivati nekoliko zemalja niti može biti prepuštena hirovima nekolicine milijardera', poručio je.

Ovogodišnji samit održava se prvi put u jednoj zemlji Globalnog juga, skupine gospodarstava u razvoju iz Azije, Afrike i Latinske Amerike, nakon prethodnih izdanja u UK-u, Južnoj Koreji i Francuskoj. Time se, prema riječima organizatora, želi naglasiti važnost uključivanja šireg kruga država u oblikovanje globalnih pravila za AI.

Guterres je naglasio da 'umjetna inteligencija mora pripadati svima' te pozvao na zamjenu 'hypea i straha' razmjenom provjerenih dokaza i znanstvenih spoznaja. Posebno je apelirao na države, stručnjake i predstavnike industrije da doprinesu radu novoosnovanog Neovisnog međunarodnog znanstvenog panela za umjetnu inteligenciju pri Ujedinjenim narodima.

Iako je pohvalio ogroman potencijal te tehnologije, upozorio je da ona mora biti 'sigurna za sve'. Također je istaknuo potrebu ulaganja u radnike da bi umjetna inteligencija nadopunjavala ljudski potencijal, a ne samo zamjenjivala radna mjesta. Sličnu poruku iznio je i Dario Amodei, izvršni direktor tvrtke Anthropic. On je naglasio da AI može znatno povećati globalno gospodarstvo, uključujući Indiju i zemlje Globalnog juga, no upozorio je da brzina razvoja može dovesti do razdoblja značajnih poremećaja.

Sudionici samita složili su se da će budućnost umjetne inteligencije uvelike ovisiti o međunarodnoj suradnji, transparentnosti i ravnopravnom pristupu tehnologiji kako bi se osiguralo da njezine koristi budu globalno podijeljene, piše Politico.