Kina odobrila komercijalnu primjenu čipova za mozak: Osobe s paralizom pokretat će ruke mislima

Uređaj je razvila kineska tvrtka Neuracle Medical Technology , a temelji se na tehnologiji sučelja mozak–računalo (BCI). Ta tehnologija omogućuje izravnu komunikaciju između živčanog sustava i digitalnih uređaja, pa korisnici mogu upravljati računalima ili pomagalima samo pomoću misli.

Kina je odobrila prvi moždani implantat za komercijalnu upotrebu, a namijenjen je osobama s paralizom, čime je postala prva država na svijetu koja je takvoj tehnologiji dala službeno tržišno odobrenje.

Kako funkcionira sustav

Implantat registrira moždane signale povezane s namjerom pokreta ruke. Softver potom te signale prevodi u naredbe koje se šalju robotskoj rukavici koju nosi pacijent, a rukavica koristi pneumatski sustav, odnosno pokrete pogonjene zrakom, kako bi pomogla šaci da se otvori i zatvori te tako omogućila hvatanje predmeta.

Sustav je prvenstveno namijenjen osobama s paralizom uzrokovanom teškim ozljedama vratnog dijela kralježnične moždine. Kod takvih ozljeda moždani signali više ne mogu doprijeti do ruku i šaka, pa implantat djeluje kao svojevrsni most koji omogućuje da se namjera pokreta pretvori u stvarni pokret pomoću vanjskog uređaja.

Tko može koristiti implantat

Tehnologija je namijenjena već dulje vrijeme paraliziranim odraslim osobama, pri čemu im stanje mora biti stabilno. Posebno je razvijena za pacijente koji su izgubili mogućnost hvatanja predmeta rukama, ali su zadržali određenu pokretljivost nadlaktica.

Takva ograničenja postoje kako bi se osiguralo da mogu učinkovito koristiti sustav i ostvariti stvarnu korist od tehnologije.

Kina ubrzano ulaže u neurotehnologiju

Kina posljednjih godina snažno ulaže u razvoj tehnologije sučelja mozak–računalo te ju je proglasila jednim od strateških tehnoloških prioriteta. Očekuje se da će takve tehnologije u budućnosti imati važnu ulogu u razvoju zdravstvene skrbi i visokotehnološke industrije.

Veliku pozornost nedavno je privukao i sustav koji je razvila kineska tvrtka Shanghai NeuroXess. U zabilježenom slučaju 28-godišnji pacijent, koji je bio paraliziran osam godina nakon teške ozljede kralježnične moždine, uspio je kontrolirati digitalne uređaje mislima samo pet dana nakon ugradnje implantata.

Globalna utrka u razvoju moždanih implantata

Slična istraživanja provode se i u drugim dijelovima svijeta. Američka tvrtka Neuralink, koju vodi Elon Musk, započela je klinička testiranja implantata na ljudima 2024. godine.

Prema Muskovim najavama, Neuralink planira pokrenuti veliku serijsku proizvodnju svojih BCI uređaja već ove godine. Tvrtka je ranije objavila da je više osoba s teškom paralizom dobilo implantate i koristi ih za upravljanje računalima i drugim uređajima pomoću moždanih signala.

Stručnjaci smatraju da bi sučelja mozak–računalo mogla u budućnosti značajno promijeniti način liječenja neuroloških oštećenja te otvoriti nove mogućnosti u interakciji između ljudi i tehnologije, zaključuje Euronews.