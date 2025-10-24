MISIJA I VIZIJA

Kina najavila cilj za idućih pet godina: Potpunu tehnološku nezavisnost

Damir Rukavina

24.10.2025 u 12:27

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Kina najavljuje novi petogodišnji plan usmjeren prema samodostatnosti i manjoj ovisnosti o globalnim trgovinskim trendovima

Kina u svom novom petogodišnjem planu, koji predstavlja ključni političko-gospodarski dokument Komunističke partije za sljedeće razdoblje, postavlja cilj postizanja tehnološke samostalnosti i smanjenja ranjivosti na vanjske pritiske, izvještava Bloomberg. Iako plan još nije službeno usvojen, objavljen je uoči sastanka kineskog predsjednika Xija Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji.

vezane vijesti

Središnja točka prijedloga jest jačanje domaće znanstvene i tehnološke industrije, uz smanjenje ovisnosti o proizvodima stranih kompanija. Posebna se pozornost posvećuje razvoju sektora poput poluvodiča i umjetne inteligencije, koji trenutačno uvelike ovise o američkim tvrtkama poput Nvidije i OpenAI-a. Cilj je stvoriti tehnološki ekosustav u kojem će Kina moći proizvoditi ključne komponente i softver bez potrebe za stranim dobavljačima.

Plan također uključuje namjeru poticanja domaće potrošnje i smanjenja oslanjanja na izvoz, koji je posljednjih godina pogođen trgovinskim ratovima i carinskim mjerama koje je uveo Trump.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Prema izvješću Associated Pressa (AP), novi plan u velikoj mjeri nadograđuje onaj donesen tijekom Trumpova prvog mandata, kada je kinesko vodstvo naglasilo ulaganja u tehnologiju kao ključan dio gospodarskog oporavka nakon pandemije COVID-19. Novi dokument nastavlja taj smjer, s dodatnim naglaskom na razvoj industrije vjetra i sunca te ubrzanje 'zelene transformacije' gospodarstva i društva.

U kontekstu rastućih napetosti između Sjedinjenih Država i Kine oko trgovine i pristupa strateškim resursima, novi petogodišnji plan djeluje kao odgovor Pekinga na pritiske iz Washingtona. Ako bude u potpunosti proveden, mogao bi znatno smanjiti kinesku ovisnost o zapadnim tehnologijama i ojačati poziciju zemlje kao samodostatne tehnološke sile u nadolazećem desetljeću, piše Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEHNO PREGLED

TEHNO PREGLED

Ne, dark web nije isto što i deep web: Pogledajte u čemu je razlika
ZAŠTITA MALOLJETNIKA

ZAŠTITA MALOLJETNIKA

TikTok i Instagram samo za starije od 16? EU ide prema uvođenju digitalne punoljetnosti
bez zle namjere?

bez zle namjere?

Hakeri provalili na stranicu Formule 1: Naišli i na podatke čuvenog vozača

najpopularnije

Još vijesti