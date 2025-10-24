Kina najavila cilj za idućih pet godina: Potpunu tehnološku nezavisnost

Kina najavljuje novi petogodišnji plan usmjeren prema samodostatnosti i manjoj ovisnosti o globalnim trgovinskim trendovima
Kina u svom novom petogodišnjem planu, koji predstavlja ključni političko-gospodarski dokument Komunističke partije za sljedeće razdoblje, postavlja cilj postizanja tehnološke samostalnosti i smanjenja ranjivosti na vanjske pritiske, izvještava Bloomberg. Iako plan još nije službeno usvojen, objavljen je uoči sastanka kineskog predsjednika Xija Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji.
Središnja točka prijedloga jest jačanje domaće znanstvene i tehnološke industrije, uz smanjenje ovisnosti o proizvodima stranih kompanija. Posebna se pozornost posvećuje razvoju sektora poput poluvodiča i umjetne inteligencije, koji trenutačno uvelike ovise o američkim tvrtkama poput Nvidije i OpenAI-a. Cilj je stvoriti tehnološki ekosustav u kojem će Kina moći proizvoditi ključne komponente i softver bez potrebe za stranim dobavljačima.
Plan također uključuje namjeru poticanja domaće potrošnje i smanjenja oslanjanja na izvoz, koji je posljednjih godina pogođen trgovinskim ratovima i carinskim mjerama koje je uveo Trump.
Prema izvješću Associated Pressa (AP), novi plan u velikoj mjeri nadograđuje onaj donesen tijekom Trumpova prvog mandata, kada je kinesko vodstvo naglasilo ulaganja u tehnologiju kao ključan dio gospodarskog oporavka nakon pandemije COVID-19. Novi dokument nastavlja taj smjer, s dodatnim naglaskom na razvoj industrije vjetra i sunca te ubrzanje 'zelene transformacije' gospodarstva i društva.
U kontekstu rastućih napetosti između Sjedinjenih Država i Kine oko trgovine i pristupa strateškim resursima, novi petogodišnji plan djeluje kao odgovor Pekinga na pritiske iz Washingtona. Ako bude u potpunosti proveden, mogao bi znatno smanjiti kinesku ovisnost o zapadnim tehnologijama i ojačati poziciju zemlje kao samodostatne tehnološke sile u nadolazećem desetljeću, piše Engadget.