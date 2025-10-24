Kina najavila cilj za idućih pet godina: Potpunu tehnološku nezavisnost

Kina u svom novom petogodišnjem planu, koji predstavlja ključni političko-gospodarski dokument Komunističke partije za sljedeće razdoblje, postavlja cilj postizanja tehnološke samostalnosti i smanjenja ranjivosti na vanjske pritiske, izvještava Bloomberg. Iako plan još nije službeno usvojen, objavljen je uoči sastanka kineskog predsjednika Xija Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji.

Središnja točka prijedloga jest jačanje domaće znanstvene i tehnološke industrije, uz smanjenje ovisnosti o proizvodima stranih kompanija. Posebna se pozornost posvećuje razvoju sektora poput poluvodiča i umjetne inteligencije, koji trenutačno uvelike ovise o američkim tvrtkama poput Nvidije i OpenAI-a. Cilj je stvoriti tehnološki ekosustav u kojem će Kina moći proizvoditi ključne komponente i softver bez potrebe za stranim dobavljačima.

Plan također uključuje namjeru poticanja domaće potrošnje i smanjenja oslanjanja na izvoz, koji je posljednjih godina pogođen trgovinskim ratovima i carinskim mjerama koje je uveo Trump.