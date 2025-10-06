Pogledajte čime sad Kinezi osvajaju Europu: 'Vidimo to kao prečac za svjetsku dominaciju'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je u petak na zajednički europski napor kako bi se ubrzao razvoj robotaksija, istaknuvši da su oni već stvarnost u Sjedinjenim Državama i Kini. 'Isto bi trebalo vrijediti za Europu', rekla je.

Li je istaknuo da su američke zabrane motivirane sigurnosnim razlozima jer sustavi za autonomnu vožnju prikupljaju goleme količine podataka. S druge strane, Europa zasad nudi fleksibilnije propise, iako je primjena naprednih sustava za pomoć vozaču uglavnom ograničena na luksuzne marke, a tehnološke tvrtke žale se na fragmentiran regulatorni okvir.

'Naša je globalna budućnost u Europi', rekao je Dong Li, glavni tehnološki direktor tvrtke QCraft, koja je na prošlomjesečnom autosalonu u Münchenu najavila otvaranje sjedišta u Njemačkoj, navodeći da je ondje regulatorno okruženje 'puno otvorenije nego u SAD-u'.

Prema izjavama više od desetak rukovoditelja s kojima je razgovarao Reuters, kineske kompanije vide Europu kao ulaznu točku za globalno širenje, slično kao što su učinili proizvođači električnih vozila.

U Kini, najvećem svjetskom automobilskom tržištu, više od polovice prodanih vozila, uključujući mnoge jeftinije modele, danas dolazi s ugrađenim sustavima za autonomnu vožnju, često kao standardnom opremom. Peking pritom snažno potiče domaće proizvođače da preuzmu globalno vodstvo u razvoju autonomnih vozila te paralelno uspostavlja nacionalni regulatorni okvir koji bi im dao jasne smjernice.

Kineski startupovi ciljaju europsko tržište

Tvrtka QCraft, sa sjedištem u Pekingu, surađuje s kineskim i europskim proizvođačima automobila te očekuje da će svoje tehnologije prodavati u Europi u roku od dvije godine. Njezini sustavi razine 4, koji omogućuju vožnju bez ljudske intervencije dulje vrijeme, već se koriste u autobusima u 26 kineskih gradova.

Tvrtka DeepRoute.ai također razvija sustave razine 4 i planira izgraditi podatkovni centar u Europi čim zaključi pregovore s proizvođačima automobila u Kini i Europi.

Kineski pionir Momenta, koji surađuje s Toyotom i General Motorsom, sklopio je partnerstvo s Uberom i počet će testirati sustave autonomne vožnje razine 4 u Njemačkoj sljedeće godine. Momenta će također isporučivati tehnologiju za pomoć vozaču Mercedes-Benzu u Kini, a prema izvorima Reutersa, njemačka tvrtka već je započela testiranja istih sustava u Europi. 'Momenta cilja upravo na europsko tržite', rekao je jedan izvor.

Europski startupovi traže ravnopravne uvjete

Prema podacima konzultantske kuće AlixPartners, u Europi se šire i druge velike kineske tvrtke, kao što su WeRide, Baidu i Pony.ai. Kao i kod električnih vozila, kineske kompanije u Europi vide priliku za veće marže i stabilnije tržište od domaćeg, već prezasićenog. 'Investitori očekuju rast, a za to su im potrebna nova tržišta', objašnjava savjetnica AlixPartnersa Yvette Zhang.

Dok neki europski konkurenti traže državne subvencije i protekcionističke mjere, drugi smatraju da bi kineska konkurencija mogla ubrzati razvoj tehnologije u cijeloj industriji.

Jim Hutchinson, direktor britanskog startupa Fusion Processing, koji planira testiranje autonomnih autobusa razine 4 sljedeće godine, upozorava na potrebu strožeg nadzora i jedinstvenih pravila. 'Ako želimo razvijati ovu tehnologiju, potrebna nam je veća razina regulacije i intervencije da bismo osigurali poštene uvjete na tržištu', rekao je Hutchinson.

Dok su napredni sustavi pomoći vozaču u Europi još uvijek skupi, u Kini ih proizvođači automobila nude po vrlo niskim cijenama, ponekad i besplatno, da bi se istaknuli u sve žešćem cjenovnom ratu.

Prema analitičkoj tvrtki Canalys, ove će godine u Kini biti prodano oko 15 milijuna vozila s tehnologijom razine 2, koja omogućuje djelomično automatiziranu vožnju, ali zahtijeva nadzor vozača. U lipnju su kineski regulatori odobrili za devet proizvođača testiranje sustava razine 3, onih koji omogućuju vožnju bez aktivnog nadzora u većini situacija.

Nakon što su Sjedinjene Države zabranile kineske tehnologije povezane s automobilima, Europa se pokazala mnogo otvorenijom, kaže Tu Le iz savjetničke kuće Sino Auto Insights. 'Europa je jedino tržište na koje još mogu doći. Moraju iskoristiti tu priliku', rekao je.

Europski odgovor

Neke europske tehnološke tvrtke također testiraju sustave autonomne vožnje, ali većina zemalja još uvijek ne dopušta javnu upotrebu onih iznad razine 2. Europska komisija radi na usklađivanju propisa i stvaranju jedinstvenog tržišta za testiranje i komercijalizaciju naprednijih sustava, no zasad su testiranja ograničena na nekoliko zemalja, među kojima su Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Startup Vay iz Berlina, koji razvija robotaksije i samovozeće autobuse, već provodi testiranja u Njemačkoj i nudi uslugu najma automobila na daljinsko upravljanje u Las Vegasu i Belgiji. Njegov osnivač Fabrizio Scelsi podržava europski plan za pojednostavljenje propisa, ali traži i veću potporu domaćim tvrtkama. 'Kineska konkurencija natjerat će europske proizvođače da vrlo brzo izoštre svoje strategije', rekao je Scelsi.

Rimčev Verne

Jedan od europskih odgovora je i startup Verne Mate Rimca, a on razvija ekosustav urbane autonomne mobilnosti. Prototip robotaksija Verne predstavljen je lani u srpnju u novom Rimac Kampusu u Kerestincu. Trojica osnivača – Rimac, Marko Pejković i Adriano Mudri – predstavila su tada viziju i dizajn autonomnog vozila tvrtke, iako nije baš sve prošlo glatko, što su naposljetku i sami priznali.

Podsjetimo, Verne planira lansirati autonomne taksije u Zagrebu do 2026. godine s vizijom širenja na tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke. Njihov projekt financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Europske unije s visokih 179,5 milijuna eura nepovratnih sredstava, a ta potpora pokriva oko 45 posto prihvatljivih troškova.

'Radimo nešto što se prvi put radi u Hrvatskoj, a tvrtke koje razvijaju obične automobile na to potroše deset godina i desetke milijardi eura. Nije jednostavno, velik je to zalogaj. Predstavnici Europske komisije su oduševljeni, svi su zadovoljni, kao i Europski revizorski sud, koji je došao u provjeru. Zadovoljni su napretkom i svim detaljima, ali i zato što se nešto ovakvo napokon događa i u Europi u odnosu na Kinu i Ameriku', rekli su ranije Rimac i Pejković.

'Napravit ćemo auto bez volana, papučice gasa i kočnice. Ako to nije ono što je u skladu s projektom, suočit ćemo se s posljedicama. Želimo izgraditi svjetsku firmu. Želimo napraviti firmu koja će sudjelovati u velikoj promjeni što dolazi. Robotaksiji će doći s nama ili bez nas', rekao je Rimac.

Premda nema puno novijih informacija o tome kako projekt napreduje, u ožujku ove godine objavili su da su 'intenzivirali aktivnosti na svim ključnim područjima projekta'. 'U tijeku je odobrenje verifikacijskih prototipova vozila, ubrzano napreduje izgradnja tvornice u Lučkom, a istodobno se provode testiranja autonomne vožnje i korisničke usluge u Zagrebu.'

U suradnji s izraelskom tvrtkom Mobileye, Verne već više od godinu dana testira autonomna vozila na zagrebačkim prometnicama, pokrivajući područje od oko 90 kvadratnih kilometara i više od 11 tisuća kilometara testnih ruta. 'Početkom ove godine flota je proširena, a testiranja se fokusiraju na sigurnost sustava i korisničko iskustvo', rekli su tada iz Vernea.

Istodobno, u VGP Parku Zagreb u Lučkom dovršava se tvornica površine 28.500 kvadrata te će otvoriti do 400 novih radnih mjesta. U tom će pogonu biti proizvedena autonomna električna vozila za domaće i međunarodno tržište, barem prema najavama.