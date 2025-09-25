Brišu se videi i blokiraju računi: Pogledajte što Kinezi sada zabranjuju na društvenim mrežama

Najnoviji odgovor na vanjske pritiske usred ekonomskog usporavanja bila je pojava 'ljudi štakora' na webu - kineske mladeži koja prihvaća način života 'sličan' onome glodavaca

Državni regulator interneta u Kini predstavio je dvomjesečnu nacionalnu kampanju usmjerenu na suzbijanje pesimizma, a on je postao najnoviji trend na društvenim mrežama, osobito platformama za prijenos uživo i kratke videozapise. 'Neki sadržaji koje kampanja nastoji suzbiti zlonamjerno pogrešno tumače društvene pojave, selektivno preuveličavaju negativne slučajeve i koriste ih kao priliku za promicanje nihilističkih ili na drugi način negativnih svjetonazora. Drugi se pretjerano samokritiziraju ili pojačavaju osjećaje očaja i negativnosti, potičući druge da slijede njihov primjer', navela je Kineska uprava za kibernetički prostor u objavi za javnost.

Godine ekonomskog pada izazvane krizom nekretnina imale su negativan utjecaj na povjerenje potrošača, smanjile potrošnju i povećale nezaposlenost, posebno među mladima u Kini. Zbog toga generacija mladih prihvaća stilove života poput 'ležanja na ravnoj podlozi', a taj termin opisuje težnju za jednostavnim življenjem, bez stresa, i postao je popularan na kineskom internetu 2021. godine. Najnoviji odgovor na vanjske pritiske usred usporavanja ekonomije bila je pojava 'ljudi štakora' na webu – kineske mladeži koja 'usvaja' način života tih glodavaca, što uključuje 'ukopavanje' u krevet i naručivanje obroka da bi se izbjegao izlazak iz doma. Najavljene oštre mjere uslijedile su nakon što je više blogera poznatih po dokumentiranju svog 'ležanja na ravnoj podlozi' izvijestilo da su im videozapisi izbrisani, a računi na društvenim mrežama zabranjeni. Regulatori su također nedavno kaznili web platforme zbog toga što nisu moderirale sadržaj objavljen na njihovim stranicama.