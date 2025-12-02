Sony objavio listu besplatnih PS5 igara za prosinac, ima dobrih naslova

Pretplatnici na PlayStation Plus moći će ugrabiti Lego Horizon, munjeviti Neon White, dosta dobre Outlast Trialse te pokušaj Bandai Namca u žanru ekstrakcijskih pucačina

Sony Interactive Entertainment objavio je službeni popis besplatnih prosinačkih igara za pretplatnike usluge PlayStation Plus Essential. Od utorka, 2. prosinca, korisnici će moći preuzeti Lego Horizon Adventures, Neon White, The Outlast Trials, Killing Floor 3 i Synduality Echo of Ada.

Izvor: Društvene mreže / Autor: LEGO

Lego Horizon Adventures donosi Legovu interpretaciju prvog izdanja serijala Horizon i njegovog svijeta, zadržavajući temeljnu priču o kolapsu okoliša i posljedicama nekontroliranog kapitalizma, ali kroz pristupačniju, razigraniju vizuru. Igra će biti dostupna na PlayStationu 5.

Neon White, naslov studija Angel Matrix, brzi je FPS platformer koji naglašava dinamično kretanje i brze reakcije. Kritike su isticale njegovu preciznu krivulju težine i dopadljivu priču. Bit će dostupan za PS4 i PS5.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Annapurina

The Outlast Trials uvodi igrače u iskustvo prvog lica oslonjeno na prikradanje i preživljavanje. Igrati se može solo ili u skupinama do četiri igrača, a naglasak je na suočavanju s horor situacijama koje donose naslovni eksperimenti. Dostupan je za PS4 i PS5.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Red Barrel

Killing Floor 3 ostaje u području kooperativnog horora iz prvog lica, s fokusom na borbu protiv zombija uz, recimo to blago, širok izbor oružja. Možete ga preuzeti za PS5.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Tripwire Interactive

Synduality Echo of Ada, izdanje iz ove godine, nudi PvPvE iskustvo u kojem igrači upravljaju mechovima i bore se protiv izvanzemaljskih prijetnji u formi ekstrakcijske pucačine. Naslov je dostupan pretplatnicima na PS5.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Bandai Namco