Što je Instagram Map i kako koristiti tu novu značajku?

Evo kako ju možete upogoniti, koristiti i isključiti ako to poželite.

Instagram Map, nova značajka koja kopira Snapchatov Snap Map, olakšava dijeljenje vaše lokacije s prijateljima. Toliko je jednostavno da možda nećete razumjeti s kim je dijelite bez da se pozabavite postavkama.

Kako koristiti Instagram Map?

Otvorite dio Instagrama gdje su izravne poruke i kucnite sličicu karte u gornjem redu.

Kad to učinite prvi put Instagram će vas obavijestiti o tome kako dijele vašu lokacije i zašto Location Services moraju biti uključene kako bi ova značajka funkcionirala.

Ako već ne dijelite svoju lokaciju s Instagramom, pojavit će se skočni prozor s pitanjem želite li to učiniti. Nakon što kucnete otvorit će se Instagram Maps.

Većinu prostora zauzima karta koja prikazuje vašu trenutnu lokaciju, s trakom za pretraživanje na dnu za pretraživanje lokacije vaših prijatelja.

Pomičite se malo i možda ćete vidjeti profilnu sliku koja označava trenutnu lokaciju prijatelja ili minijaturne objave označene određenom lokacijom.

Postoji nekoliko osnovnih stvari koje možete učiniti:

Povucite prstom po zaslonu i pogledajte objave prijatelja prikazane geografski.

Koristite traku za pretraživanje kako biste pronašli trenutnu lokaciju prijatelja ili nedavno označene objave.

Kucnite prijatelja kako biste bili preusmjereni na njegov profil ili objavu kako biste ju vidjeli u cijelosti.

Instagram Map je prvenstveno informativna značajka. Može vam reći gdje su vaši prijatelji ili gdje su nedavno bili, kao i omogućiti vam pregled sadržaja na temelju mjesta objave.

Kako zaustaviti dijeljenje lokacije s Instagram Map?

Morate pristati na dijeljenje lokacije za ovu značajku kako bi ju mogli koristiti.

Vaša trenutna lokacija neće biti dijeljena na Instagramu osim ako je aktivno ne odlučite podijeliti. Bit će objava koje imaju označenu lokaciju, što je opcija svaki put kada dodajete fotografije i videozapise u svoje Stories ili svoju mrežu.

Instagram vam nudi četiri različite opcije dijeljenja za Map.