Što je Instagram Map i kako koristiti tu novu značajku?

Instagram Map je prvenstveno informativna značajka. Može vam reći gdje su vaši prijatelji ili gdje su nedavno bili, kao i omogućiti vam pregled sadržaja na temelju mjesta objave
Instagram Map, nova značajka koja kopira Snapchatov Snap Map, olakšava dijeljenje vaše lokacije s prijateljima. Toliko je jednostavno da možda nećete razumjeti s kim je dijelite bez da se pozabavite postavkama.
Evo kako ju možete upogoniti, koristiti i isključiti ako to poželite.
Kako koristiti Instagram Map?
Otvorite dio Instagrama gdje su izravne poruke i kucnite sličicu karte u gornjem redu.
Kad to učinite prvi put Instagram će vas obavijestiti o tome kako dijele vašu lokacije i zašto Location Services moraju biti uključene kako bi ova značajka funkcionirala.
Ako već ne dijelite svoju lokaciju s Instagramom, pojavit će se skočni prozor s pitanjem želite li to učiniti. Nakon što kucnete otvorit će se Instagram Maps.
Većinu prostora zauzima karta koja prikazuje vašu trenutnu lokaciju, s trakom za pretraživanje na dnu za pretraživanje lokacije vaših prijatelja.
Pomičite se malo i možda ćete vidjeti profilnu sliku koja označava trenutnu lokaciju prijatelja ili minijaturne objave označene određenom lokacijom.
Postoji nekoliko osnovnih stvari koje možete učiniti:
Povucite prstom po zaslonu i pogledajte objave prijatelja prikazane geografski.
Koristite traku za pretraživanje kako biste pronašli trenutnu lokaciju prijatelja ili nedavno označene objave.
Kucnite prijatelja kako biste bili preusmjereni na njegov profil ili objavu kako biste ju vidjeli u cijelosti.
Kako zaustaviti dijeljenje lokacije s Instagram Map?
Morate pristati na dijeljenje lokacije za ovu značajku kako bi ju mogli koristiti.
Vaša trenutna lokacija neće biti dijeljena na Instagramu osim ako je aktivno ne odlučite podijeliti. Bit će objava koje imaju označenu lokaciju, što je opcija svaki put kada dodajete fotografije i videozapise u svoje Stories ili svoju mrežu.
Instagram vam nudi četiri različite opcije dijeljenja za Map.
Prijatelji: Pratitelji koje i vi pratite.
Bliski prijatelji: Pratitelji koji su već na vašem popisu bliskih prijatelja.
Samo ovi prijatelji: Određene osobe koje odaberete.
Nitko: Lokacija neće biti podijeljena (osim objava s označenim lokacijama).
Kako biste u potpunosti onemogućili dijeljenje lokacije u Instagram Mapi ili promijenili tko može vidjeti vašu lokaciju:
- Otvorite aplikaciju Instagram.
- Kucnite sličicu za izravne poruke u gornjem desnom kutu.
- Kucnite sličicu Map.
- Kucnite izbornik Location Settings (u obliku zupčanika) u gornjem desnom kutu.
- Zatim kucnite Nitko kako biste onemogućili dijeljenje lokacije.
Na opisani način možete odabrati bilo koju od gore navedenih opcija.
Kako nikada ne dijeliti određene lokacije na Instagram Map?
Za još precizniju kontrolu nad dijeljenjem lokacije, možete dodati određene lokacije na popis Hidden Places koja se nikada neće pojaviti na Instagram Map.
Ako želite izmijeniti taj popis, otvorite značajku Map, pa zatim:
- Kucnite Location Settings (sličica zupčanika) u gornjem desnom kutu.
- Kucnite izbornik s tri točke u kutu izbornika postavki.
- Kucnite Hide Places.
- Kucnite i povucite pribadaču na karti kako biste označili skriveno mjesto, a zatim postavite radijus oko njega pomoću klizača.
- Upišite naziv mjesta i kucnite Done, piše Engadget.