Kraj mučninama u vožnji: Jeste li znali za ove korisne opcije na iPhoneu

Ako vas je ikad u vozilu uhvatila mučnina kad ste pokušali čitati sadržaj na vašem pametnom telefonu, Apple je smislio zanimljivo rješenje. Kako bi ublažio taj neugodan osjećaj, uveo je značajku Vehicle Motion Cues ili Znakovi kretanja vozila, koja omogućuje ugodnije korištenje uređaja tijekom vožnje.

Što je prikaz znakova kretanja vozila i kako radi?

Apple je s iOS-om 18 predstavio spomenutu značajku. Prema internim istraživanjima tvrtke, mnogi korisnici osjećaju mučninu jer mozak teško usklađuje ono što vidi (statičan zaslon) s onim što korisnik osjeća (kretanje vozila). Kada je ova značajka uključena, na rubovima zaslona pojavljuju se animirane točkice koje prate promjene u kretanju. Ovi diskretni vizualni signali pomažu mozgu da lakše poveže vizualni dojam s osjećajem ravnoteže.

Kako uključiti prikaz znakova kretanja vozila na iPhoneu i iPadu?

Značajka se nalazi u postavkama pristupačnosti. Potrebno je otvoriti aplikaciju Postavke, zatim odabrati Pristupačnost i unutar odjeljka Vision pronaći opciju Pomicanje. Tamo se nalazi postavka Prikaži Znakove kretanja vozila, koju je moguće uključiti, isključiti ili postaviti na automatski rad. Automatski način rada koristi senzore uređaja kako bi otkrio kretanje vozila i aktivirao vizualne signale samo kada je potrebno.