Kraj mučninama u vožnji: Jeste li znali za ove korisne opcije na iPhoneu

Samo nemojte koristiti ovaj trik dok ste za volanom
Ako vas je ikad u vozilu uhvatila mučnina kad ste pokušali čitati sadržaj na vašem pametnom telefonu, Apple je smislio zanimljivo rješenje. Kako bi ublažio taj neugodan osjećaj, uveo je značajku Vehicle Motion Cues ili Znakovi kretanja vozila, koja omogućuje ugodnije korištenje uređaja tijekom vožnje.
Što je prikaz znakova kretanja vozila i kako radi?
Apple je s iOS-om 18 predstavio spomenutu značajku. Prema internim istraživanjima tvrtke, mnogi korisnici osjećaju mučninu jer mozak teško usklađuje ono što vidi (statičan zaslon) s onim što korisnik osjeća (kretanje vozila). Kada je ova značajka uključena, na rubovima zaslona pojavljuju se animirane točkice koje prate promjene u kretanju. Ovi diskretni vizualni signali pomažu mozgu da lakše poveže vizualni dojam s osjećajem ravnoteže.
Kako uključiti prikaz znakova kretanja vozila na iPhoneu i iPadu?
Značajka se nalazi u postavkama pristupačnosti. Potrebno je otvoriti aplikaciju Postavke, zatim odabrati Pristupačnost i unutar odjeljka Vision pronaći opciju Pomicanje. Tamo se nalazi postavka Prikaži Znakove kretanja vozila, koju je moguće uključiti, isključiti ili postaviti na automatski rad. Automatski način rada koristi senzore uređaja kako bi otkrio kretanje vozila i aktivirao vizualne signale samo kada je potrebno.
Prilagodba Znakova kretanja vozila u iOS-u 26
S iOS-om 26, Apple je proširio mogućnosti personalizacije. Korisnici mogu odabrati veće ili brojnije točkice, dinamičan uzorak koji bolje odgovara osjetljivosti na gibanje te boju točkica koja se najbolje ističe na pozadini zaslona. Na taj način, vizualno iskustvo može se prilagoditi individualnim potrebama.
Apple je omogućio i dodavanje prečaca za Znakove kretanja vozula u Kontrolni centar. Nakon što se značajka doda, njome se može upravljati jednim dodirom, bez ulaska u duboke postavke.
Značajan korak za digitalno zdravlje
Uvođenje Znakova kretanja vozila predstavlja važan napredak u području digitalnog zdravlja i pristupačnosti. Korisnicima koji često osjećaju mučninu tijekom korištenja uređaja u pokretnim vozilima ova funkcija može znatno poboljšati udobnost – bilo na dugim putovanjima, u svakodnevnoj vožnji na posao ili pri čitanju i dopisivanju u automobilu.
Pravi učinak značajke tek će se vidjeti kako je bude koristilo više ljudi i kako budu dijelili svoja iskustva. Uz ovu opciju, Apple je u iOS-u 18 predstavio i druge napredne mogućnosti pristupačnosti, poput praćenja pogledom (Eye Tracking) i glasovnih prečaca (Vocal Shortcuts), čime je ova verzija operativnog sustava postala značajna prekretnica u prilagodbi tehnologije korisnicima, piše igeeksblog.