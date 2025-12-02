Vučić tvrdi da raste nervoza: Spominjao udare NATO-a i nuklearni odgovor Rusije

Aleksandar Vučić ustvrdio je da bi Rusija mogla odgovoriti na eventualne 'preventivne' udare NATO-a dosad nezabilježenim načinima. Istaknuo je kako svijet živi u nesigurnim vremenima u kojima 'malo tko želi razmišljati o miru i kompromisu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se nakon loših vijesti za Srbiju, osvrnuo i na nastavak sukoba u Ukrajini. Učinio je to uoči sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američke delegacije koju čine Steve Witkoff i Jared Kushner u Kremlju. Istaknuo je da bi eventualni "preventivni udari" NATO-a na Rusiju doveli do "još snažnije reakcije Moskve", što uključuje i upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. "Ako bude preventivnih udara na Rusiju, ne bih bio iznenađen neusporedivo žešćim odgovorom od bilo čega što smo dosad vidjeli u Ukrajini", prenosi Dnevni avaz njegove riječi.

'Raste nervoza' Istaknuo je da ima informacije kako neke zemlje članice NATO-a razmatraju takav scenarij dok Rusija bilježi "značajne uspjehe" u Ukrajini. To zapadne dužnosnike, ustvrdio je, dovodi do nervoze. Kao primjer ruskih napredovanja naveo je Pokrovsk, Krasni Liman, Kupjansk, Volčansk te pomicanja linija u smjeru Siverska, Konstantinivke i Huljapolja u Zaporiškoj oblasti. "Kada vidite kako to ide, jasno je da raste nervoza i da je pitanje šta sve može da se dogodi", rekao je Vučić dodavši da u trenucima povišenih tenzija "malo tko želi razmišljati o miru i kompromisu". Ponovio je da se Srbija ne želi miješati u rusko-ukrajinski rat, koji je nazvao "bratoubilačkim sukobom". No, zanimljivo iz NATO-a mu je stigla neugodna poruka.