Vučić tvrdi da raste nervoza: Spominjao udare NATO-a i nuklearni odgovor Rusije

Aleksandar Vučić ustvrdio je da bi Rusija mogla odgovoriti na eventualne 'preventivne' udare NATO-a dosad nezabilježenim načinima. Istaknuo je kako svijet živi u nesigurnim vremenima u kojima 'malo tko želi razmišljati o miru i kompromisu'
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se nakon loših vijesti za Srbiju, osvrnuo i na nastavak sukoba u Ukrajini. Učinio je to uoči sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američke delegacije koju čine Steve Witkoff i Jared Kushner u Kremlju.
Istaknuo je da bi eventualni "preventivni udari" NATO-a na Rusiju doveli do "još snažnije reakcije Moskve", što uključuje i upotrebu taktičkog nuklearnog oružja.
"Ako bude preventivnih udara na Rusiju, ne bih bio iznenađen neusporedivo žešćim odgovorom od bilo čega što smo dosad vidjeli u Ukrajini", prenosi Dnevni avaz njegove riječi.
'Raste nervoza'
Istaknuo je da ima informacije kako neke zemlje članice NATO-a razmatraju takav scenarij dok Rusija bilježi "značajne uspjehe" u Ukrajini. To zapadne dužnosnike, ustvrdio je, dovodi do nervoze.
Kao primjer ruskih napredovanja naveo je Pokrovsk, Krasni Liman, Kupjansk, Volčansk te pomicanja linija u smjeru Siverska, Konstantinivke i Huljapolja u Zaporiškoj oblasti.
"Kada vidite kako to ide, jasno je da raste nervoza i da je pitanje šta sve može da se dogodi", rekao je Vučić dodavši da u trenucima povišenih tenzija "malo tko želi razmišljati o miru i kompromisu".
Ponovio je da se Srbija ne želi miješati u rusko-ukrajinski rat, koji je nazvao "bratoubilačkim sukobom". No, zanimljivo iz NATO-a mu je stigla neugodna poruka.
NATO: 'Što je s napadima na Kosovu?'
Kako prenosi portal European Western Balkans, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podsjetio je da već dvije godine poziva na utvrđivanje odgovornosti za oružani incident u Banjskoj i napad na pripadnike KFOR-a u Zvečanu na Kosovu.
"Srpski predsjednik Aleksandar Vučić rekao mi je da će na tome raditi. Očekujemo da će srbijanske vlasti odigrati svoju ulogu", izjavio je Rutte.
Dodao je da NATO pomno prati dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. "NATO je neizravno uključen preko KFOR-a. Pokušavamo pomoći koliko god možemo", zaključio je.