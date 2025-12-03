Stiže Pandora, teleskop od 20 milijuna dolara koji cilja na najveće pitanje čovječanstva

Pandora je, makar financijski i gabaritno skromniji projekt od teleskopa James Webb, ključni korak prema razumijevanju udaljenih svjetova i odgovor na pitanje postoji li možda negdje u beskraju svemira planet pogodan za život

Predodžba da je čovječanstvo ikada sumnjalo u postojanje planeta izvan ovih koje smo pronašli u našem sustavu danas zvuči kao proizvod ljudske taštine. Sunce je posve obična zvijezda u posve običnoj galaksiji, na rubnim dijelovima spiralnog kraka Mliječne staze. U galaksiji postoji više od stotinu milijardi zvijezda, a u svemiru do dva bilijuna galaksija. Fizički zakoni vrijede posvuda i ako je naš sustav mogao oblikovati planete iz plina i prašine koji su ostali nakon stvaranja Sunca, onda to mogu raditi i mnoge druge zvijezde. Znanost je, doduše, tražila dokaz koji je stigao 1992. godine, nakon što su dvojica astronoma otkrila dva planeta u orbiti pulsara udaljenog 2300 svjetlosnih godina. Od tada je potvrđeno više od 6000 egzoplaneta, čime je postalo jasno da gotovo svaka zvijezda na nebu ima barem jedan svijet oko sebe. Keplerov svemirski teleskop, lansiran 2009. godine, zaslužan je za najmanje 2300 tih otkrića, a James Webb, TESS, Hubble i brojni zemaljski teleskopi nastavili su tragati za novima, piše Time.

Mali istraživač Sada se za prvi kvartal 2026. godine priprema lansiranje teleskopa koji ne nalikuje nijednom dosadašnjem lovcu na planete. Pandora je lagan i kompaktan svemirski instrument mase 358 kilograma i širine svega nešto više od metra, bez solarnih panela. Nasuprot golemom Webbu, velikom poput teniskog terena i teškom 7500 kilograma, Pandora djeluje gotovo skromno. Njezina misija trajat će samo godinu dana, a umjesto promatranja tisuća planeta, usredotočit će se na dvadeset pažljivo odabranih. Svaku će zvijezdu promatrati do 24 sata u jednom neprekinutom ciklusu, ponavljajući to deset puta. Ta razina ustrajnosti trebala bi pružiti uvid u to jesu li uvjeti za život mogući u tim dalekim svjetovima. Izravno opažanje egzoplaneta ostaje nedostižno, s obzirom na to da su planeti preslabo vidljivi i premaleni u usporedbi sa svjetlom svojih zvijezda, zbog čega se istraživači oslanjaju na dvije neizravne metode. Radijalna brzina otkriva nježne pomake zvijezde dok je gravitacija planeta povlači u ritmičnom titranju, a tranzitna metoda prati sitno zatamnjenje zvijezde dok planet prolazi ispred nje, promjenu tako malu da je usporediva s uklanjanjem žarulje s ploče na kojoj ih je deset tisuća. Tranzitna metoda pruža puno više informacija od pukog potvrđivanja planeta. Dio svjetla zvijezde prolazi kroz atmosferu egzoplaneta te se mijenja u skladu s prisutnim kemijskim sastavom, a različiti elementi ostavljaju različite tragove u spektru, stvarajući mogućnost da se identificiraju vodik, voda, ugljikov dioksid, dušik i druge molekule. Ovom smo metodom promatrali brojne planete, no rezultati su bili različite učinkovitosti te se Pandora izdvaja time što će nekoliko puta vraćati pogled na iste sustave kako bi složila što potpuniju sliku. Iako Webb ima daleko osjetljivije instrumente, njegova visoka potražnja onemogućuje dugotrajno fokusiranje na pojedine zvijezde, što Pandori daje jedinstvenu prednost.