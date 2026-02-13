Jesmo li otkrili život na Marsu još prije 50 godina?

Viking 1 i Viking 2 sletjeli su na Mars 1976. godine . Na brodu su nosili tri eksperimenta za otkrivanje života, a oni su dali pozitivne rezultate.

Misije na Mars američke svemirske agencije NASA-e možda su ipak otkrile dokaze o životu na Crvenom planetu, tvrdi tim znanstvenika koji pokušava ispraviti nešto što smatraju 50 godina starom pogreškom zbog koje mislimo da je taj planet beživotan.

Ali očit neuspjeh drugog instrumenta – plinskog kromatografa-masenog spektrometra (GC-MS) – u otkrivanju organskih molekula potrebnih za život naveo je znanstvenika iz projekta Viking Geralda Soffena na zaključak da nema života na Marsu.

Međutim znanstvenici pri floridskoj instituciji Foundation for Applied Molecular Evolution tvrde da podaci Vikinga pokazuju da su pronađene organske molekule.

GC-MS je zagrijavao uzorke prašine s Marsa – prvo na 120 stupnjeva Celzija kako bi se uklonio višak ugljikova dioksida iz njegove atmosfere, a zatim na 630 stupnjeva Celzija da bi isparile sve prisutne organske tvari, kako bi ih maseni spektrometar mogao analizirati.

Zbunjujući rezultati

Sve što je maseni spektrometar otkrio bio je neočekivan drugi nalet ugljikova dioksida te mala količina metil klorida i metilen klorida, što je bilo zbunjujuće zbog toga što su trebale biti prisutne neke organske molekule, makar samo od meteoritskih ostataka koji su se nakupljali tijekom milijardi godina.

Kako ih uopće ne bi bilo, tvrdio je svojedobno Vikingov tim, za to je bio potreban nepoznati oksidans. Smatralo se da je metil klorid nastao kontaminacijom od otapala za čišćenje koja potječu iz čiste sobe na Zemlji, gdje je instrument sastavljen.

Ovaj zaključak potkrijepljen je time što su tijekom leta do Marsa otkriveni freoni poput klorofluorougljika, a koji su došli iz čiste sobe. Problem s tim tumačenjem jest taj što metil klorid nije otapalo za čišćenje, već plin koji vrije na minus 24 Celzijeva stupnja.

Unatoč tome, Vikingov tim tvrdio je da oksidans ne samo da je uništio organske tvari, već bi mogao objasniti i ostala tri navodno pozitivna testa detekcije života, a mjerila su prividnu metabolizaciju radioaktivnog ugljika, emisiju kisika i fiksiranje ugljika (proces kojim se anorganski ugljik pretvara u organske spojeve).

Komplikacija je u tome što bi, kako bi se objasnila prividna metabolizacija radioaktivnog ugljika, oksidans morao biti vrlo jak. Vikingov tim zaključio je da je ovaj misteriozni oksidans neka vrsta peroksida, iako oni nikada nisu otkriveni na Crvenom planetu.