Europa će u svemiru istraživati lijek za rak

Iz tvrtke poručuju da bi takav laboratorij mogao znatno skratiti vrijeme između znanstvenog otkrića i razvoja terapije, otvarajući put novim biološkim spoznajama. Najava je objavljena tijekom javne rasprave pod nazivom 'Liječenje raka u svemiru'.

Europa se priprema za istraživanje raka izvan granica Zemlje. Na događanju u Davosu, tvrtka SPARK Microgravity GmbH predstavila je planove za izgradnju prvog europskog komercijalnog orbitalnog laboratorija posvećenog istraživanju raka. Postrojenje će djelovati u niskoj Zemljinoj orbiti i omogućiti eksperimente koje u laboratorijima na Zemlji nije moguće provoditi zbog utjecaja gravitacije.

Testiranje u mikrogravitaciji

Rasprava se usredotočila na to kako mikrogravitacija može promijeniti način na koji znanstvenici proučavaju bolesti, a vodstvo SPARK Microgravityja istaknulo je da istraživanja u svemiru mogu otkriti biološke signale koji na Zemlji ostaju skriveni.

Gravitacija utječe na to kako stanice rastu, talože se i međusobno djeluju, stoga se u zemaljskim laboratorijima znanstvenici moraju prilagođavati tim silama, a u orbiti ta ograničenja nestaju. SPARK Microgravity planira iskoristiti takvo okruženje za proučavanje složenog ponašanja stanica raka.

Orbitalni laboratorij omogućit će eksperimente s trodimenzionalnim rastom tumora koji vjernije oponašaju razvoj raka u ljudskom tijelu. Također će biti moguće proučavati staničnu signalizaciju bez izobličenja uzrokovanih gravitacijskim taloženjem.

Allison Bajet, glavna izvršna direktorica i suosnivačica SPARK Microgravityja, razliku između istraživanja na Zemlji i u svemiru objasnila je glazbenom analogijom:

'Simulirana mikrogravitacija je kao pokušaj slušanja simfonije na gradilištu. Buka, odnosno gravitacija, uzgon i taloženje stvaraju izobličenja zbog kojih je teško čuti glazbu. Odlazak u svemir i stvarna mikrogravitacija nalik su ulasku u zvučno izoliranu prostoriju, u kojoj se svaki biološki 'ton' jasno čuje.'

Znanstvenici vjeruju da bi takva jasnoća mogla dovesti do otkrivanja novih meta za lijekove te objasniti zašto neki tretmani funkcioniraju u teoriji, ali ne uspijevaju u praksi.

Izgradnja orbitalnog laboratorija

SPARK Microgravity u ovom projektu surađuje s tvrtkama Axiom Space i Voyager Technologies, a one razvijaju komercijalne platforme u niskoj Zemljinoj orbiti i osiguravaju infrastrukturnu podršku. Tvrtka ATMOS Space Cargo bit će zadužena za buduće povratne misije, kojima će se biološki uzorci vraćati na Zemlju radi detaljne analize. Iz SPARK-a naglašavaju da je pouzdana mogućnost povratka ključna za primjenu rezultata u kliničkoj praksi.

Prvi demonstracijski let planiran je za svibanj, uz potporu Švedske svemirske korporacije, a misija će testirati sustave namijenjene budućim eksperimentima vezanima uz rak.

Tvrtka također planira pokretanje istraživanja u suradnji s francuskim startupom HyPrSpace, a on razvija lansirno vozilo Baguette-One, raketu koja bi trebala postati prva koja je lansirana s teritorija Francuske. Time se europske lansirne sposobnosti izravno povezuju s biomedicinskim istraživanjima.

Najava u Davosu održana je u sklopu programa Frontiers Science Housea, čiji je cilj približiti znanstvena istraživanja globalnim donositeljima odluka. Organizatori smatraju da takvo okruženje ubrzava razvoj rješenja temeljenih na znanosti.

SPARK Microgravity vidi orbitalni laboratorij kao korak prema tome da istraživanja u svemiru postanu rutinska, a ne iznimka. Prema njihovoj viziji, mikrogravitacija bi u budućnosti mogla postati standardni alat u razvoju novih lijekova protiv raka, piše Interesting Engineering.