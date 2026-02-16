Umro je Hideki Sato, 'otac' Seginih kultnih konzola

Vijest o smrti japanskog dizajnera na društvenim je mrežama objavila japanska gejming stranica Beep21
Hideki Sato, dizajner i jedan od ključnih ljudi koji stoje iza Seginih konzola iz 1980-ih i 1990-ih, preminuo je u petak u 77. godini, izvijestio je japanski gejming portal Beep21.
Sato je u Segu došao 1971. godine i ostao do ranih 2000-ih. Najpoznatiji je po radu na razvoju Seginih arkadnih igara i konzola koje su obilježile djetinjstvo kasne generacije X i ranih milenijalaca. Sudjelovao je u projektima od prve konzole SG-1000 do sustava Sega Mega Drivea, Sega Saturna i Dreamcasta.
Osim dizajnerske uloge, Sato je bio predsjednik Sege od 2001. do 2003. godine. U objavi povodom njegove smrti, Beep21 je naveo da je bio velika figura koja je oblikovala povijest japanske industrije videoigara i osvojila obožavatelje Sege diljem svijeta, ističući da će uzbuđenje i pionirski duh tog razdoblja trajno ostati u sjećanju brojnih fanova.
Sato je umro nekoliko mjeseci nakon smrti suosnivača Sege Davida Rosena, a on je lanjskog prosinca preminuo u 95. godini, piše Engadget.