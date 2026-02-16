VELIKAN GEJMINGA

Umro je Hideki Sato, 'otac' Seginih kultnih konzola

Damir Rukavina

16.02.2026 u 10:23

Sega
Sega Izvor: Pixabay / Autor: KD Buck / Pixabay
Bionic
Reading

Vijest o smrti japanskog dizajnera na društvenim je mrežama objavila japanska gejming stranica Beep21

Hideki Sato, dizajner i jedan od ključnih ljudi koji stoje iza Seginih konzola iz 1980-ih i 1990-ih, preminuo je u petak u 77. godini, izvijestio je japanski gejming portal Beep21.

Sato je u Segu došao 1971. godine i ostao do ranih 2000-ih. Najpoznatiji je po radu na razvoju Seginih arkadnih igara i konzola koje su obilježile djetinjstvo kasne generacije X i ranih milenijalaca. Sudjelovao je u projektima od prve konzole SG-1000 do sustava Sega Mega Drivea, Sega Saturna i Dreamcasta.

vezane vijesti

Osim dizajnerske uloge, Sato je bio predsjednik Sege od 2001. do 2003. godine. U objavi povodom njegove smrti, Beep21 je naveo da je bio velika figura koja je oblikovala povijest japanske industrije videoigara i osvojila obožavatelje Sege diljem svijeta, ističući da će uzbuđenje i pionirski duh tog razdoblja trajno ostati u sjećanju brojnih fanova.

Sato je umro nekoliko mjeseci nakon smrti suosnivača Sege Davida Rosena, a on je lanjskog prosinca preminuo u 95. godini, piše Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

AI CHATBOTOVE

AI CHATBOTOVE

Velika Britanija bi već ove godine mogla uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 16
MOBILNI NOVITETI

MOBILNI NOVITETI

Stiže Pixel 10a, evo što dosad znamo o novom Googleovom smartfonu
TEHNOLOGIJA U SREDIŠTU

TEHNOLOGIJA U SREDIŠTU

Mala 'zujalica' iza spektakularnih snimki sa ZOI-ja: Do jučer su ih zabranjivali, a danas...

najpopularnije

Još vijesti