Mađarski ministar prijeti Hrvatskoj, poslao je pismo ministru Šušnjaru

Očekujemo od Hrvatske da, za razliku od Ukrajine, iz političkih razloga ne dovodi u rizik sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke, poručio je mađarski ministar. Ova objava u političkom smislu je izravan pritisak na Hrvatsku

Omogućite nam dotok ruske nafte i prestanite politizirati i ideologizirati energetsku sigurnost, obrušio se na Hrvatsku mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó te dodao kako je sa slovačkom kolegicom i potpredsjednicom slovačke vlade Denisom Sakovom poslao pismo tog sadržaja hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru, prenosi Večernji list.

'Ranije smo sa Slovačkom izborili da Mađarska i Slovačka i dalje mogu kupovati jeftinu rusku sirovu naftu preko naftovoda Družbe. Naše sankcijsko izuzeće uključuje i mogućnost da, ako se transport naftovodom onemogući, rusku naftu možemo nabavljati i morskim putem - naglašava Szijjártó. VIDEO Viktor Orban iznio crne prognoze za Europu

