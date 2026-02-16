Mađarski ministar prijeti Hrvatskoj, poslao je pismo ministru Šušnjaru

Očekujemo od Hrvatske da, za razliku od Ukrajine, iz političkih razloga ne dovodi u rizik sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke, poručio je mađarski ministar. Ova objava u političkom smislu je izravan pritisak na Hrvatsku
Omogućite nam dotok ruske nafte i prestanite politizirati i ideologizirati energetsku sigurnost, obrušio se na Hrvatsku mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó te dodao kako je sa slovačkom kolegicom i potpredsjednicom slovačke vlade Denisom Sakovom poslao pismo tog sadržaja hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru, prenosi Večernji list.
'Ranije smo sa Slovačkom izborili da Mađarska i Slovačka i dalje mogu kupovati jeftinu rusku sirovu naftu preko naftovoda Družbe. Naše sankcijsko izuzeće uključuje i mogućnost da, ako se transport naftovodom onemogući, rusku naftu možemo nabavljati i morskim putem - naglašava Szijjártó.
Budući da Ukrajina, iz političkih razloga, i dalje ne obnavlja isporuke nafte kroz Družbu, sa slovačkom ministricom gospodarstva Denisom Sakovom, pismom smo se obratili hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru sa zahtjevom da Hrvatska, u skladu s pravilima iz Bruxellesa, bez odgode omogući transport ruske sirove nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj preko JANAF-a, dodaje mađarski ministar, istaknuvši da sigurnost opskrbe energijom nijedne države 'pa tako ni naše – ne može biti ideološko pitanje'.