Privatnost postaje luksuz: TikTok uvodi pretplatu bez oglasa

Oni koji ne žele plaćati nastavit će koristiti aplikaciju besplatno, ali uz personalizirane oglase. Rok za odabir između dvije opcije postavljen je do 11. studenog , piše BBC .

TikTok počinje uvoditi mjesečnu pretplatu za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu koji ne žele gledati oglase na platformi. Korisnici stariji od 18 godina od ponedjeljka će postupno dobivati obavijesti da mogu odabrati novu opciju pod nazivom 'TikTok Ad-Free', koja će koštati 3,99 funti mjesečno.

Plaćanje za privatnost postaje novi standard

Nova pretplata dio je šireg trenda među velikim društvenim platformama koje korisnicima nude izbor: ili pristati na personalizirano oglašavanje ili platiti za iskustvo s manje oglasa i manje praćenja podataka. Slične modele već su uveli Instagram, Facebook i Snapchat.

Stručnjak za društvene mreže Matt Navarra smatra da se internet postupno mijenja.

'Pomalo se udaljavamo od starog modela u kojem je dogovor bio: koristite aplikaciju besplatno i gledate oglase. Novi model sve više glasi: koristite aplikaciju besplatno i dopustite profiliranje za personalizirane oglase - ili platite da to izbjegnete', rekao je za BBC.

Drugim riječima - riječ je o enshittifikaciji.

Što korisnici zapravo dobivaju

Pretplatnici TikTok Ad-Free opcije više neće vidjeti oglase koje sama platforma prikazuje unutar aplikacije, uključujući reklame u 'For You' feedu. Ipak, sadržaj influencera i kreatora koji promoviraju proizvode kroz sponzorirane objave i dalje ostaje. Takve objave često su označene oznakama poput '#ad'.

Korisnici koji ostanu na besplatnoj verziji nastavit će dobivati personalizirane oglase temeljene na njihovom ponašanju i interesima. TikTok navodi da će korisnici i dalje moći upravljati dijelom postavki vezanih uz korištenje podataka za oglašavanje, ali više neće moći potpuno isključiti ciljane oglase bez plaćanja pretplate.

Navarra upozorava da bi ovakav model mogao dodatno produbiti razliku između korisnika koji mogu platiti veću razinu privatnosti i onih koji ne mogu. 'Idemo prema društvenom internetu u dvije razine', rekao je. 'Jedna verzija bit će za ljude koji si mogu priuštiti više kontrole i privatnosti, a druga za sve ostale.'

Pretplatnički modeli posljednjih godina postaju sve važniji izvor prihoda tehnološkim kompanijama. Osim uklanjanja oglasa, korisnicima se sve češće nude dodatne plaćene opcije poput verifikacijskih oznaka na X-u i Instagramu, kao i pristup naprednim AI funkcijama.