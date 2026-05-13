Dokumenti o susretima astronauta s NLO-ima: Neki slučajevi desetljećima su bili stroga tajna

Naizgled bezazleni svemirski incidenti možda skrivaju dublju tajnu o našim sramežljivim svemirskim susjedima. Ovo su viđenja koja su astronauti prijavili tijekom putovanja prema Mjesecu i nazad

Tijekom drugog kruga misije Gemini 7 oko Zemlje, dok je kapsula klizila iznad Kariba, astronaut Frank Borman pogledao je kroz prozor i mrtav-hladan javio kontroli leta: 'Imamo bogey na 10 sati gore.' Bogey je letjelica za koju se pretpostavlja da bi mogla biti neprijateljska, ali njezina točna pripadnost još nije potvrđena. Taj trenutak iz 1965. godinama je ostao zakopan među NASA-inim čudnim, ali naizgled bezazlenim svemirskim incidentima, no novi paket NLO dokumenata koje je objavila Trumpova administracija pokazuje da vlada taj slučaj očito nikad nije sasvim zaboravila.

Dokumentirani slučajevi 'bliskih susreta' Arhiva objavljena 8. svibnja okuplja dokumente NASA-e, FBI-a i više američkih obavještajnih agencija o neidentificiranim anomalnim pojavama, odnosno neidentificirane anomalne pojave NAP-ove (UAP, engl.) - modernom službenom nazivu za ono što su nekad jednostavno zvali NLO-ima. Administracija tvrdi da će sljedećih tjedana objavljivati dodatne dokumente na posebnoj internetskoj stranici, a cijela prezentacija izgleda kao nešto iz 'Dosjea X': crna pozadina, bijeli tekst i zrnate vojne fotografije. Dokumenti ne dokazuju postojanje izvanzemaljskog života te američki dužnosnici više puta naglašavaju da su mnogi slučajevi 'neriješeni' jednostavno zato što nije prikupljeno dovoljno podataka. No upravo su astronautska svjedočanstva desetljećima hranila mitologiju o NLO-u. Astronauti nisu obični promatrači - riječ je o ljudima treniranima za rad s instrumentima, procedurama i telemetrijom. Kada oni prijave čudna svjetla ili neobične objekte u orbiti, takve priče ostaju živjeti puno duže od tipičnih teorija zavjere. NASA-in administrator Jared Isaacman izjavio je da podržava 'transparentnost prema američkoj javnosti' i dodao da će NASA nastaviti otvoreno govoriti o onome što zna, ali i o onome što još ne razumije. Gemini 7 Jedan od najstarijih slučajeva u novoj arhivi odnosi se upravo na Gemini 7. Tijekom misije 1965. godine Frank Borman i Jim Lovell prijavili su bogey, vojni izraz za neidentificirani zrakoplov ili objekt. Astronauti su također opisali oblak čestica koji je plutao pokraj njihove kapsule, a Lovell je kasnije govorio o svijetlom objektu vidljivom u tami svemira. Rukom pisane bilješke priložene transkriptu označavaju incident kao 'UFO sighting by Borman' - Bormanovo viđenje NLO-a.

Apollo 11 Ni misija Apollo 11 Moon Landing nije prošla bez neobičnih opažanja. Tijekom puta prema Mjesecu astronauti su prijavili veliki objekt koji su promatrali monokularom. Buzz Aldrin kasnije je rekao da su pretpostavili da bi mogla biti riječ o dijelu rakete Saturn V. Posada je također prijavila ponavljajuće bljeskove svjetla, a Aldrin je tijekom povratka prema Zemlji spomenuo i jarko svjetlo koje je posada okvirno identificirala kao laser.