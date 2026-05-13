Dokumenti o susretima astronauta s NLO-ima: Neki slučajevi desetljećima su bili stroga tajna

Naizgled bezazleni svemirski incidenti možda skrivaju dublju tajnu o našim sramežljivim svemirskim susjedima. Ovo su viđenja koja su astronauti prijavili tijekom putovanja prema Mjesecu i nazad
Tijekom drugog kruga misije Gemini 7 oko Zemlje, dok je kapsula klizila iznad Kariba, astronaut Frank Borman pogledao je kroz prozor i mrtav-hladan javio kontroli leta: 'Imamo bogey na 10 sati gore.' Bogey je letjelica za koju se pretpostavlja da bi mogla biti neprijateljska, ali njezina točna pripadnost još nije potvrđena.
Taj trenutak iz 1965. godinama je ostao zakopan među NASA-inim čudnim, ali naizgled bezazlenim svemirskim incidentima, no novi paket NLO dokumenata koje je objavila Trumpova administracija pokazuje da vlada taj slučaj očito nikad nije sasvim zaboravila.
Dokumentirani slučajevi 'bliskih susreta'
Arhiva objavljena 8. svibnja okuplja dokumente NASA-e, FBI-a i više američkih obavještajnih agencija o neidentificiranim anomalnim pojavama, odnosno neidentificirane anomalne pojave NAP-ove (UAP, engl.) - modernom službenom nazivu za ono što su nekad jednostavno zvali NLO-ima. Administracija tvrdi da će sljedećih tjedana objavljivati dodatne dokumente na posebnoj internetskoj stranici, a cijela prezentacija izgleda kao nešto iz 'Dosjea X': crna pozadina, bijeli tekst i zrnate vojne fotografije.
Dokumenti ne dokazuju postojanje izvanzemaljskog života te američki dužnosnici više puta naglašavaju da su mnogi slučajevi 'neriješeni' jednostavno zato što nije prikupljeno dovoljno podataka. No upravo su astronautska svjedočanstva desetljećima hranila mitologiju o NLO-u. Astronauti nisu obični promatrači - riječ je o ljudima treniranima za rad s instrumentima, procedurama i telemetrijom. Kada oni prijave čudna svjetla ili neobične objekte u orbiti, takve priče ostaju živjeti puno duže od tipičnih teorija zavjere.
NASA-in administrator Jared Isaacman izjavio je da podržava 'transparentnost prema američkoj javnosti' i dodao da će NASA nastaviti otvoreno govoriti o onome što zna, ali i o onome što još ne razumije.
Gemini 7
Jedan od najstarijih slučajeva u novoj arhivi odnosi se upravo na Gemini 7. Tijekom misije 1965. godine Frank Borman i Jim Lovell prijavili su bogey, vojni izraz za neidentificirani zrakoplov ili objekt.
Astronauti su također opisali oblak čestica koji je plutao pokraj njihove kapsule, a Lovell je kasnije govorio o svijetlom objektu vidljivom u tami svemira. Rukom pisane bilješke priložene transkriptu označavaju incident kao 'UFO sighting by Borman' - Bormanovo viđenje NLO-a.
Apollo 11
Ni misija Apollo 11 Moon Landing nije prošla bez neobičnih opažanja. Tijekom puta prema Mjesecu astronauti su prijavili veliki objekt koji su promatrali monokularom.
Buzz Aldrin kasnije je rekao da su pretpostavili da bi mogla biti riječ o dijelu rakete Saturn V. Posada je također prijavila ponavljajuće bljeskove svjetla, a Aldrin je tijekom povratka prema Zemlji spomenuo i jarko svjetlo koje je posada okvirno identificirala kao laser.
Apollo 12
U dokumentima vezanim uz misiju Apollo 12 pojavljuje se još nekoliko neobičnih opažanja. Astronaut Alan Bean opisao je čestice i bljeskove koji su 'plovili svemirom' dok je koristio teleskop na letjelici.
Zapovjednik Pete Conrad prijavio je pak osvijetljene komade krhotina kako lebde izvan lunarnog modula prije nego što je izvor svjetlosti iznenada nestao. Arhiva uključuje i nekoliko fotografija s označenim 'područjima interesa' iznad horizonta Mjeseca.
Apollo 17
Možda najdetaljniji izvještaji dolaze iz misije Apollo 17. Astronaut Ronald Evans govorio je o sjajnim česticama koje su se prevrtale pokraj letjelice dok je Harrison Schmitt usporedio taj prizor s 'proslavom Dana nezavisnosti'. Zapovjednik Eugene Cernan kasnije je prijavio intenzivne bljeskove dovoljno jake da podsjećaju na svjetla lokomotive. Schmitt je također tvrdio da je vidio bljesak na površini Mjeseca blizu kratera Grimaldi.
Fotografija iz Apolla 17 posebno je ponovno privukla pažnju istražitelja: prikazuje tri neobjašnjive točke raspoređene u trokut. Prema dokumentima, američki analitičari ponovno su otvorili slučaj i zatražili originalni filmski materijal za dodatnu analizu.
Skylab
Ni era svemirske postaje Skylab nije bila lišena misterioznih prijava. Posade Skylaba tijekom 1973. i 1974. godine više su puta prijavljivale neobične bljeskove i svjetla. Jedna je posada opisala učestale bljeskove tijekom pokušaja spavanja, druga je nekoliko minuta pratila crvenkasti objekt za koji su na kraju zaključili da se kreće orbitom sličnom Skylabovoj, a treća je prijavila svjetla koja su se kretala neovisno o postaji, premda su astronauti sumnjali da bi mogla biti riječ o otpadu ili satelitima.
Upravo ta kombinacija racionalnih objašnjenja i trajnih nepoznanica održava ovakve priče živima desetljećima kasnije. Većina slučajeva možda ima sasvim obična objašnjenja - svemirski otpad, refleksije, dijelove raketa ili optičke efekte - ali novi dokumenti pokazuju koliko je američka vlada ozbiljno arhivirala čak i najčudnije trenutke iz zlatnog doba svemirskih misija, piše Mashable.