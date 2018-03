Je li ovo budućnost? Doktori sjede dok vas operira robot

Američki program koristi endoskopski postupak za umetanje robota u teško dostupna mjesta unutar ljudskog tijela čime je proces manje traumatičan, a dijagnosticiranje boljesti jednostavnije

Tvrtka Auris Health predstavila je Monarch Platform , manje invazivan pristup izvođenju operacija od onoga koji se do sada koristio. Monarch koristi zajednički endoskopski postupak za umetanje fleksibilnog robota u teško dostupna mjesta unutar ljudskog tijela. Operaciju kontrolira liječnik, a navigacija se odvija pomoću komandne palice ili joysticka i 3D modela.

Jedan od prvih zadaća ove platforme je pronaći stanice koje uzrokuju rak pluća, koji je na vrhu popisa najsmrtonosnijih karcinoma. Znanstvenici smatraju kako bi pomoću ove metode mogli ranije dijagnosticirati bolest što je do sada zbog složene strukture pluća i loših tehnika bilo vrlo komplicirano.

'CT skeniranje pokazuje masu ili leziju, ali to nije dovoljno da nam kaže je li ta masa tumor. Zatim je potrebno uzeti uzorak mase, što nije jednostavno pomoću manulanih metoda kojima smo se do sada služili. U čak 40 posto slučajeva nije moguće postaviti dijagnozu na taj način. Postupak može biti traumatičan, stoga je važno da to obavimo sistematski i što manje invazivno' objasnio je predsjednik Uprave Frederic Moll.