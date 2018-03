Facebook u novom skandalu: Godinama prikupljali poruke i kontakte s Androida, evo kako se brane

Novi tjedan, nova afera za najveću društvenu mrežu na svijetu. Izašlo je na vidjelo naime kako Facebook prikuplja i čuva hrpu podataka o pozivima i SMS-ovima vlasnika pametnih telefona s operativnim sustavom Android. U Facebooku tvrde - sami ste krivi

Prošlog tjedna Novozelanđanin Dylan McKay je pregledavao arhivu podataka koje je Facebook prikupljao o njemu. Došao je do uznemirujućeg otkrića: najveća društvena mreža svijeta imala je podatke o pozivima koje je obavljao pametnim telefonom s operativnim sustavom Android unazad dvije godine. Između ostalog, tu su bila imena ljudi s kojima je razgovarao, telefonski brojevi i duljina svakog poziva, bez obzira je li on nekog zvao ili su njega zvali. Kako piše Ars Technica , nije bio jedini.

Zašto je to problem?

Korištenje kontakata iz telefonskog imenika široko rasprostranjena praksa, koja služi kako bi vas se lakše s drugim korisnicima. Iako je riječ je o neobveznoj značajki, bila je postavljena kao početna postavka pri instalaciji Facebookove aplikacije i morali ste izričito uskratiti dozvolu na novijim izdanjima Androida. Uz to, Facebook nikad nije objavio kako pohranjuje vaše podatke. Da nije izbio skandal s tvrtkom Cambridge Analytica, pitanje je bi li uopće bilo otkriveno kako ih prikuplja. Dvojbeno je i zašto ih toliko puno skuplja te tako dugo čuva.

O kojim je aplikacijama riječ?

U pitanju su Facebookov Messenger za Android i Facebook Lite. No, čak i ako niste dali dozvolu Messengeru, moguće je kako ste to učinili u nekom od prethodnih izdanja Facebookove aplikacije za mobitele. Primjerice, to se automatski događalo u izdanjima starijima od Androida 4.1 (Jelly Bean), a i u novijim izdanjima bilo je moguće potiho pristupiti podacima o pozivima i SMS-ovima. Appleov operativni sustav iOS to nije omogućavao.