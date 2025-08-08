Arheolozi otkrili skriveno poglavlje Pompeja: Kako je izgledao život nakon erupcije

Devastirani grad je, prema najnovijoj arheološkoj studiji, nakon fatalne erupcije brzo privukao ljude. Dijelom one koji si nisu mogli priuštiti život na drugom mjestu, dijelom one koji su područje odlučili opljačkati

Arheolozi su otkrili nove dokaze koji ukazuju na ponovno naseljavanje Pompeja nakon erupcije Vezuva 79. godine koja je razorila antički grad i zatrpala ga vulkanskim pepelom. Iako je Pompeji, tada dom više od 20.000 stanovnika, pretrpio uništenje velikog razmjera, čini se da su se neki preživjeli ipak vratili, osobito oni koji si nisu mogli priuštiti novi početak drugdje. Prema najnovijim istraživanjima, u ruševinama su im se možda pridružili i drugi doseljenici. Radilo se o ljudima koji su tražili mjesto za život, ali i potencijalno vrijedne predmete koje su izvorni stanovnici ostavili za sobom u bijegu pred katastrofom.

'Iz arheoloških podataka može se zaključiti da je riječ o neformalnom naselju u kojem se živjelo u vrlo skromnim uvjetima, bez infrastrukture i usluga koje su inače bile karakteristične za rimski grad', objavili su istraživači u priopćenju objavljenom u srijedu. Novi dokazi ukazuju na to da se život ponovno odvijao na gornjim katovima nekadašnjih kuća, dok su bivši prizemni prostori pretvarani u podrume, pekare i mlinove. Direktor arheološkog lokaliteta Gabriel Zuchtriegel izjavio je kako nova iskapanja pružaju jasniju sliku: Pompeji nakon 79. godine ponovno izlaze na svjetlo dana, no više kao improvizirani, sivi sklop nastambi nego kao pravi grad. Područje se pretvorilo u neku vrstu favela među i dalje prepoznatljivim ruševinama Pompeja.