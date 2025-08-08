Kriza ogromnih razmjera: Zašto plavetni kitovi sve rjeđe pjevaju

Taj toplinski val, s temperaturama i do 2,5 stupnja Celzija iznad prosjeka, potaknuo je cvjetanje otrovnih algi koje su uništile populacije krila i druge morske organizme. Bez gusto zbijenih jata račića krila, plavetni kitovi ostali su gladni, prenosi Independent.

Podaci su prikupljani šest godina pomoću podvodnog mikrofona postavljenog na morskom dnu. Snimanje je počelo upravo u vrijeme jedinstvenog toplinskog vala u oceanu , koji je trajao od 2013. i koji je znanstvena zajednica prozvala 'The Blob' – golemom masom tople vode širine oko 800 kilometara i dubine gotovo 100 metara.

Morska biologinja Kelly Benoit-Bird upozorava da toplinski valovi mijenjaju cijeli morski ekosustav: 'Kad nemamo jata račića krila, životinje koje ovise isključivo o njima jednostavno ostaju bez izvora hrane.'

Plavetni kitovi inače filtriraju tisuće litara vode odjednom, propuštajući je kroz baleen ploče (rožnate 'filtre' koji vise s gornje čeljusti i s resastim završecima zadržavaju hranu) kako bi zadržali sitne račiće. No kad ih nema, prestaju pjevati jer svu energiju troše na potragu za hranom.

Znanstvenici upozoravaju da će klimatske promjene – potaknute izgaranjem fosilnih goriva – samo pogoršati situaciju. Oceani već upijaju više od 90 posto viška topline iz atmosfere, a posljedice toplinskih valova osjećat će se kroz cijele ekosustave.

'Ako kitovi ne mogu pronaći hranu, a mogu prijeći cijelu zapadnu obalu Sjeverne Amerike, onda govorimo o posljedici ogromnih razmjera', zaključuje Benoit-Bird.