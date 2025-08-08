Kriza ogromnih razmjera: Zašto plavetni kitovi sve rjeđe pjevaju

Plavetni kitovi, najveće životinje na svijetu, sve rjeđe pjevaju, a razlog je zabrinjavajući – ostaju bez hrane. Novo istraživanje pokazuje da su njihove pjesme uz obalu Kalifornije u posljednjih šest godina smanjene za oko 40 posto, jer je toplinski val u Tihom oceanu uništio jata račića krila kojima se hrane. Znanstvenici upozoravaju da je to jasan znak kako klimatske promjene i zagrijavanje mora već mijenjaju čitave morske ekosustave
Podaci su prikupljani šest godina pomoću podvodnog mikrofona postavljenog na morskom dnu. Snimanje je počelo upravo u vrijeme jedinstvenog toplinskog vala u oceanu, koji je trajao od 2013. i koji je znanstvena zajednica prozvala 'The Blob' – golemom masom tople vode širine oko 800 kilometara i dubine gotovo 100 metara.
Taj toplinski val, s temperaturama i do 2,5 stupnja Celzija iznad prosjeka, potaknuo je cvjetanje otrovnih algi koje su uništile populacije krila i druge morske organizme. Bez gusto zbijenih jata račića krila, plavetni kitovi ostali su gladni, prenosi Independent.
Morska biologinja Kelly Benoit-Bird upozorava da toplinski valovi mijenjaju cijeli morski ekosustav: 'Kad nemamo jata račića krila, životinje koje ovise isključivo o njima jednostavno ostaju bez izvora hrane.'
Plavetni kitovi inače filtriraju tisuće litara vode odjednom, propuštajući je kroz baleen ploče (rožnate 'filtre' koji vise s gornje čeljusti i s resastim završecima zadržavaju hranu) kako bi zadržali sitne račiće. No kad ih nema, prestaju pjevati jer svu energiju troše na potragu za hranom.
Znanstvenici upozoravaju da će klimatske promjene – potaknute izgaranjem fosilnih goriva – samo pogoršati situaciju. Oceani već upijaju više od 90 posto viška topline iz atmosfere, a posljedice toplinskih valova osjećat će se kroz cijele ekosustave.
'Ako kitovi ne mogu pronaći hranu, a mogu prijeći cijelu zapadnu obalu Sjeverne Amerike, onda govorimo o posljedici ogromnih razmjera', zaključuje Benoit-Bird.