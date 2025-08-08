U borbi protiv Alzheimerove bolesti mogao bi nam pomoći element kojeg ima u vodi i hrani

U velikom otkriću koje se razvijalo gotovo desetljeće, istraživači sa Medicinskog učilišta na Harvardu vjeruju da su pronašli ključ koji bi mogao otključati mnoge misterije Alzheimerove bolesti i starenja mozga - litij.

Litij je medicini najpoznatiji kao stabilizator raspoloženja koji se koristi kod osoba s bipolarnim poremećajem i depresijom. Odobren je od strane američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) još 1970. godine, iako se koristio u liječenju psihičkih poremećaja gotovo cijelo stoljeće ranije.

Sada su po prvi put znanstvenici dokazali da je litij prirodno prisutan u tijelu u vrlo malim količinama i da ga stanice trebaju kako bi normalno funkcionirale, kao što to rade s vitaminom C ili željezom. Čini se da, piše CNN, litij igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja mozga.

U seriji eksperimenata opisanih u časopisu Nature, istraživači s Harvarda i Sveučilišta Rush pokazali su da smanjenje litija u prehrani zdravih miševa dovodi do upale u mozgu i promjena povezanih s ubrzanim starenjem. Kod genetski modificiranih miševa, koji razvijaju slične promjene kao i ljudi oboljeli od Alzheimerove bolesti, prehrana s niskim udjelom litija potaknula je brže nakupljanje toksičnih proteina, karakterističnih za ovu bolest, i ubrzala gubitak pamćenja.

Održavanje normalne razine litija u prehrani zaštitilo je miševe od ovih degenerativnih promjena. Ako daljnja istraživanja potvrde ove nalaze, to bi moglo otvoriti vrata razvoju novih dijagnostičkih testova i terapija za Alzheimerovu bolest koja pogađa oko 6,7 milijuna starijih osoba u SAD-u.

Novi uvidi u degeneraciju mozga

Prema znanstvenicima, rezultati ukazuju na moguću poveznicu između raznih procesa degeneracije mozga. Dr. Bruce Yankner, genetičar s Harvarda koji je vodio studiju, ističe kako bi litij mogao biti jedan od ključnih elemenata u razumijevanju Alzheimerove bolesti, ali da je potrebno još mnogo istraživanja kako bi se potvrdilo radi li se o univerzalnom mehanizmu ili samo jednom od više puteva koji vode prema bolesti.

Znanstvenici su analizirali moždano tkivo i krvne uzorke starijih osoba s Alzheimerovom bolesti i onih bez kognitivnih smetnji, prikupljenih preko biobanke Sveučilišta Rush. Dok razine većine metala nisu pokazivale značajne razlike, litij se konstantno pojavljivao u nižim koncentracijama kod osoba s blagim kognitivnim oštećenjima ili Alzheimerom. Taj obrazac je ponovljen u uzorcima iz drugih uglednih institucija, uključujući Massachusetts General Hospital, Sveučilište Duke i Sveučilište Washington.