Je li čuveno nalazište puno mlađe nego što se mislilo?

Znanstvenici su rekli da je nova analiza ovog nalazišta u dolini potoka iz Ledenog doba otkrila da datira između 4200 i 8200 godina. Takav datum učinio bi Monte Verde nebitnim za dugogodišnju znanstvenu raspravu o tome kada se dogodilo prvo naseljavanje zapadne hemisfere.

"Ovaj nalaz sugerira kasniji datum dolaska ljudi u Ameriku nego što se općenito vjeruje", rekao je arheolog Sveučilišta Wyoming Todd Surovell, glavni autor istraživanja objavljenog u četvrtak u časopisu Science.

Znanstvenici su koristili tri znanstvene metode datiranja na materijalu iz i oko Monte Verdea, koji se nalazi u južnom Čileu oko 58 km od pacifičke obale.

„Uzeli smo uzorke na području nalazišta. Također smo uzorkovali iste oblike reljefa uzvodno i nizvodno od nalazišta“, rekao je Surovell. „Ovi oblici reljefa kontinuirani su kroz cijelu dolinu, a naše datiranje bilo je dosljedno na svim lokacijama. Smjestili smo ih u stratigrafski (slojevi tla i stijena) kontekst, a pogreške u datiranju prethodnih znanstvenika bile su odmah očite“, rekao je Surovell.

Istraživanje 1997. godine zaključilo je da je nalazište staro 14.500 godina. To bi ga učinilo više od 1500 godina starijim od prethodnih najranijih poznatih nalazišta ljudskih naseobina južno od kontinentalnih ledenih ploča koje su u to vrijeme prekrivale dijelove Sjeverne Amerike. Ta su nalazišta bila povezana sa sjevernoameričkom kulturom Clovis, poznatom po prepoznatljivom kamenom oruđu i nazvanom po lokalitetu u Novom Meksiku.

Budući da se Monte Verde smatrao starijim i nalazio se tisućama kilometara južnije od lokacija u Clovisu, znanstvenici su ga vidjeli kao dokaz da su ljudi morali biti u Americi mnogo ranije nego što su nalazišta u Clovisu ukazivala.

Smatra se da su ljudi prešli iz Sibira na Aljasku preko kopnenog mosta iz ledenog doba, a kasnije su putovali na jug.

Novo istraživanje datiralo je komade drva, pijesak koji je nanio potok i sloj drevnog vulkanskog pepela.

"Datiranje vulkanskog pepela bilo je posebno važno", rekao je Surovell.

Utvrđeno je da je pepeo nataložen prije otprilike 11.000 godina. Bio je u sloju koji je bio ispod dokaza o naseljenosti, što pokazuje da je ljudska prisutnost morala doći nakon tog datuma, rekao je Surovell.

Unutar raspona starosti koji su pokazala nova testiranja, Surovell je rekao da ljudsko naseljavanje Monte Verdea najvjerojatnije datira od prije 6000 do 8000 godina.

Surovell je rekao da je prethodno starost nalazišta izračunata korištenjem tehnike zvane datiranje radiokarbonom na tamo pronađenom drvu. Surovell je rekao da je drvo doista staro 14.500 godina, ali da je znatno starije od ljudske naseljenosti i da je jednostavno pomiješano sa starijim materijalom zarobljenim u obalama potoka.

„Zamislite potok kako potkopava obalu dok vijuga u dolini. Materijali na obali zatim se prenose i ponovno talože potokom“, rekao je Surovell.

Antropolog sa Sveučilišta Vanderbilt, Tom Dillehay, koji opsežno proučava Monte Verde od 1970-ih, rekao je međutim da nova studija sadrži „mnoge metodološke i empirijske pogreške“.

Objašnjenje starosti drva u novoj studiji, rekao je Dillehay, „zanemaruje opsežan skup dobro datiranih kulturnih dokaza povezanih s Monte Verdeom, uključujući kameno oruđe, drvene i koštane artefakte, jestive ostatke biljaka, uključujući morske alge i krumpir, ognjišta, ljudske otiske stopala te ostatke životinjskog mesa i kože.“

„Ovi i drugi elementi čine složen kulturni kontekst koji je opsežno dokumentiran tijekom pet desetljeća interdisciplinarnih arheoloških istraživanja“, rekao je Dillehay. „Što se tiče njihovih podataka, to je mješavina izmišljotina i nesporazuma. Vidjeli su ono što su htjeli vidjeti i došli su na mjesto s unaprijed određenim zaključcima.“

Vrijeme naseljavanja Amerike ostaje sporno.

„Monte Verde je međunarodno priznat kao jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta na američkom kontinentu, odigravši odlučujuću ulogu u zamjeni dugogodišnje paradigme 'Clovis First'“, rekao je Dillehay, govoreći o teoriji koja pretpostavlja da su prvi stanovnici Amerike stigli prije otprilike 12.800 godina.

Surovell je rekao da novi nalazi pokazuju da Monte Verde datira nakon nalazišta Clovis.

„Lokalitet Monte Verde još je uvijek važan za razumijevanje holocena (geološke epohe, koja počinje prije 11.700 godina) ljudskog naseljavanja te regije, ali više nema veliki značaj za razumijevanje početnog naseljavanja Amerike“, rekao je Surovell.