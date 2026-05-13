Čelnik Nvidije ipak ide s Trumpom u posjet Jinpingu: Na stolu bi se mogla naći važna tema

Huang se u utorak navečer ukrcao na predsjednički avion Air Force One, iako se njegovo ime nije nalazilo na popisu poslovnih čelnika pozvanih na samit koji je ranije kružio među medijima . Među pozvanim direktorima nalaze se i Elon Musk iz Tesle, Tim Cook iz Applea te Cristiano Amon iz Qualcomma. Sastanak bi se trebao održati u četvrtak i petak.

Huang posljednjih mjeseci intenzivno lobira kod američke administracije i Kongresa za ublažavanje ograničenja izvoza AI poluvodiča u Kinu. Njegovo sudjelovanje na sastanku pojačalo je spekulacije da bi administracija mogla razmatrati nova pravila vezana uz prodaju američkih čipova kineskim kompanijama.

'Jensen sudjeluje na samitu na poziv predsjednika Trumpa kako bi podržao Ameriku i ciljeve administracije', poručili su iz Nvidije.

Prema pisanju Politica, Bijela kuća poslala je poziv Huangu nakon vijesti u medijima da nije pozvan na taj sastanak. Trump je potom i sam reagirao na društvenoj mreži Truth Social, napavši CNBC zbog ranijih tvrdnji da Huang neće sudjelovati na samitu. 'U stvarnosti, Jensen je trenutno u Air Force Oneu i, osim ako ga ne zamolim da ode - što je vrlo malo vjerojatno - izvještavanje CNBC-ja je netočno ili, kako se to kaže u politici, FAKE NEWS!' napisao je Trump.

Huang je krajem prošle godine uspio uvjeriti administraciju da odobri prodaju Nvidijinih čipova H200 Kini. Riječ je o trećoj najnaprednijoj generaciji AI čipova u ponudi te kompanije. Taj je potez zabrinuo dio američkih političara te upozoravaju da bi omogućavanje pristupa naprednim američkim čipovima moglo Kini dati dodatnu prednost u globalnoj utrci u razvoju umjetne inteligencije.