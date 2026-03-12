centar slavonije i AI-ja

Infobip otvorio ured u Osijeku na 20. godišnjicu rada: 'Gradimo srce AI platforme'

12.03.2026 u 13:15

Infobip, IT i telekomunikacijska tvrtka koja pruža usluge mobilnih komunikacija u oblaku za poslovne korisnike i posluje diljem svijeta, otvorila je u četvrtak u Osijeku novi ured, obilježivši time ujedno i 20 godina svog poslovanja

Suosnivač i tehnički direktor Infobipa Izabel Jelenić kazao je tom prigodom da tvrtka danas broji 3.500 ljudi u 78 ureda diljem svijeta, od čega je preko polovine u Hrvatskoj.

"Prepoznali smo još prije par godina Osijek kao doista dobar centar s puno kvalitetnih inženjera i tu ćemo dalje graditi praktički srce naše AI platforme, koju gradimo za budućnost", najavio je Jelenić, podsjetivši da se otvaranje novog ureda u Osijeku poklopilo s proslavom 20 godina od osnutka.

Profitabilni rast

Na upit nedostaje li im radne snage Jelenić je rekao da to kod njih trenutno nije slučaj. "Više nismo u fazi eksponencijalnog rasta, sada je to profitabilni rast", istaknuo je, dodavši da Infobip u Hrvatskoj ima najveći broj inženjera.

Naglasivši kako je lijepo da tvrtka koja posluje globalno, pronalazi svoje mjesto i u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, županica Nataša Tramišak kazala je da će im biti podrška kao i svim poduzetnicima i gospodarstvenicima koji posluju ili planiraju poslovati na području Osječko-baranjske županije.

"Vjerujem da će upravo otvaranje novog ureda Infobipa potaknuti i druge slične tvrtke u tom sektoru da se odluče doći ovdje i započeti svoje poslovanje", poručila je. Osvrnuvši se i na razvoj umjetne inteligencije, Tramišak je kazala kako je ona naša svakodnevnica te da je dobro znati da imamo hrvatske stručnjake i talente koji rade na razvoju novih tehnoloških rješenja.

Inženjerski centar Slavonije

Na otvorenju novog ureda Infobipa, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić ocijenio je da to potvrđuje da Osijek postaje središte znanja i inovacija, novih tehnologija i prostora za kvalitetan razvoj i zaposlenje mladih ljudi. U Osijeku, naime, Infobip sada zapošljava više od 40 zaposlenika, a u tome gradu krenuo je 2022. s jednim zaposlenikom u poduzetničkom inkubatoru BIOS.

Podsjetio je također da je Grad Osijek poduzetnicima partner u vidu poduzetničkih potpora, oslobađanja komunalnog doprinosa. "Želim naglasiti odličnu suradnju grada Osijeka i našeg Osijek Software Cityja, s kojima smo u partnerstvu izgradili i novu IT poslovnu zgradu gdje je popunjenost sto posto", naglasio je Radić.

U sklopu otvorenja novog Infobipovog ureda u Osijeku održava se i Shift Developer Meetup na kojemu su se sudionici osvrnuli na ulogu Osijeka u razvoju globalno distribuirane komunikacijske platforme, kao i na daljnje jačanje njegove pozicije ključnog inženjerskog centra Slavonije. U fokusu Shift Developer Meetupa je i strateška usmjerenost kompanije na AI-first rješenja ususret novom desetljeću poslovanja te dugoročna predanost razvoju lokalnih talenata i tehnoloških inovacija u gradu

