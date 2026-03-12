Infobip otvorio ured u Osijeku na 20. godišnjicu rada: 'Gradimo srce AI platforme'

Infobip, IT i telekomunikacijska tvrtka koja pruža usluge mobilnih komunikacija u oblaku za poslovne korisnike i posluje diljem svijeta, otvorila je u četvrtak u Osijeku novi ured, obilježivši time ujedno i 20 godina svog poslovanja

Suosnivač i tehnički direktor Infobipa Izabel Jelenić kazao je tom prigodom da tvrtka danas broji 3.500 ljudi u 78 ureda diljem svijeta, od čega je preko polovine u Hrvatskoj. "Prepoznali smo još prije par godina Osijek kao doista dobar centar s puno kvalitetnih inženjera i tu ćemo dalje graditi praktički srce naše AI platforme, koju gradimo za budućnost", najavio je Jelenić, podsjetivši da se otvaranje novog ureda u Osijeku poklopilo s proslavom 20 godina od osnutka.

Profitabilni rast Na upit nedostaje li im radne snage Jelenić je rekao da to kod njih trenutno nije slučaj. "Više nismo u fazi eksponencijalnog rasta, sada je to profitabilni rast", istaknuo je, dodavši da Infobip u Hrvatskoj ima najveći broj inženjera. Naglasivši kako je lijepo da tvrtka koja posluje globalno, pronalazi svoje mjesto i u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, županica Nataša Tramišak kazala je da će im biti podrška kao i svim poduzetnicima i gospodarstvenicima koji posluju ili planiraju poslovati na području Osječko-baranjske županije. "Vjerujem da će upravo otvaranje novog ureda Infobipa potaknuti i druge slične tvrtke u tom sektoru da se odluče doći ovdje i započeti svoje poslovanje", poručila je. Osvrnuvši se i na razvoj umjetne inteligencije, Tramišak je kazala kako je ona naša svakodnevnica te da je dobro znati da imamo hrvatske stručnjake i talente koji rade na razvoju novih tehnoloških rješenja.