Faza eksperimentiranja je gotova, kreće ozbiljan posao: 'Ovo je posljednji poziv na buđenje'

U središtu promjena koje će obilježiti sljedeću godinu nalaze se AI agenti, integrirane komunikacijske platforme i sve veći naglasak na podatke, privatnost i regulatornu usklađenost, uz poruku da će prednost imati tvrtke koje AI uspiju pretvoriti u stvarni alat , a ne samo tehnološki dodatak.

Na širu sliku domaće scene u razgovoru za tportal osvrnuo se znanstvenik i stručnjak za AI Ive Botunac iz udruge CroAI, koji smatra da je faza velikih modelskih skokova iza nas, a da sada dolazi vrijeme konkretne primjene. 'Vjerujem da će 2026. biti godina primjene, ne toliko novih jezičnih modela (LLM-ova)', kaže Botunac. 'Modeli su dosegnuli impresivne rezultate i pomaci više nisu tako drastični kao u početku. Sada je vrijeme da ta tehnologija zaživi u praksi.'

Podsjeća i da su hrvatske tvrtke u protekloj godini napravile velik iskorak: 'Godina 2025. bila je godina učenja i prihvaćanja. Tvrtke su eksperimentirale, testirale, educirale se – gotovo polovica hrvatskih tvrtki već koristi AI u svakodnevnom poslovanju.'

Za one koji još oklijevaju, Botunac kaže: 'Onima koji još nisu pronašli način kako AI integrirati u svoje poslovanje ili proizvode, ovo je posljednji poziv na buđenje.' U 2026. Botunac očekuje niz konkretnih i možda iznenađujućih primjena, osobito u sektorima poput turizma, financija i zdravstva, gdje AI može pokazati stvarnu poslovnu i društvenu vrijednost.

U tom kontekstu i uloga CroAI-a ostaje, kaže, na povezivanju zajednice i približavanju tehnologije široj javnosti. 'Želimo da AI prestane biti apstraktan pojam i postane alat koji ljudi razumiju i koriste u svakodnevnom radu', zaključuje Botunac.

Što kažu Infobipovi stručnjaci?

Prema Infobipovim analizama, do 2026. godine AI agenti mogli bi upravljati s do 95 posto korisničkih upita, čime se korisnička podrška temeljito mijenja. Riječ je o sustavima koji nadilaze klasične chatbotove i sve više nalikuju ljudskoj komunikaciji – sposobni su razumjeti namjeru korisnika, preuzeti kontekst s više kanala i autonomno izvršavati zadatke.

'2026. godina bit će prekretnica jer se generativna umjetna inteligencija i komunikacija kroz više kanala sve snažnije povezuju i redefiniraju korisničko iskustvo i digitalne ekosustave', poručio je suosnivač i izvršni direktor tvrtke Silvio Kutić. Pritom je istaknuo da je budućnost korisničke podrške u suradnji čovjeka i tehnologije, gdje AI automatizacija povećava učinkovitost, a ljudi zadržavaju empatiju i kontrolu.