Infobip u tri hrvatska grada okuplja više od 150 inženjera

Program je započeo u Vodnjanu , gdje je održan Engineering Onboarding Program – intenzivni praktični uvod namijenjen novim inženjerima. Kroz njega polaznici dobivaju pregled tehnološkog ekosustava, razvojnih praksi i strukture globalne cloud komunikacijske platforme, što bi im, navode iz tvrtke, trebalo omogućiti brzu integraciju u Infobipove timove i projekte.

U Zagrebu je potom održan BipTalks Engineering Meetup posvećen infrastrukturi koja Infobipu omogućuje obradu više od 10 milijardi poruka dnevno. Sudionicima su predstavljeni razvoj i upravljanje kombinacijom lokalnih i cloud podatkovnih centara, virtualiziranih okruženja i sustava za kontinuiranu integraciju – temelj stabilnosti i skalabilnosti usluga koje tvrtka pruža globalnim korisnicima.

Završno događanje održat će se u Osijeku, u suradnji s udrugom Osijek Software City, s fokusom na razvoj softvera u eri umjetne inteligencije. Inženjeri će demonstrirati kako se Infobipovi MCP serveri koriste za ubrzavanje razvojnih procesa, automatizaciju rutinskih zadataka i skraćivanje ciklusa izrade novih funkcionalnosti.

'Uloga inženjera u našem sustavu ključna je jer gradimo platformu koja povezuje milijarde korisnika i funkcionira gotovo savršeno u realnom vremenu. Istodobno snažno investiramo u AI alate i proizvode – želimo da su naši sustavi 'AI-infused', a naši timovi osnaženi umjetnom inteligencijom u svakom koraku razvoja i operacija', poručio je Saša Erak, potpredsjednik za inženjerstvo u Infobipu.