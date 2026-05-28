Xiaomi 17T i 17T Pro: Nova generacija telefona koji se brine o vama

Xiaomi je upravo u Beču predstavio svoju novu seriju pametnih telefona 17T, a mi vam donosimo iskustvo korištenja dva modela iz serije (Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro) iz prve ruke

Prije svega treba istaknuti da je ovo prvi put da telefoni u seriji T dolaze u dvije veličine: T Pro je dijagonale 6,83 inča, a T 6,59 inča. Iako na papiru ne izgleda da je razlika toliko velika, ona se itekako osjeti prilikom korištenja. T Pro djeluje veće, masivnije i nakon duljeg vremena osjetite svaki od njegovih 219 grama težine. S druge strane 'obični' T s 200 grama djeluje lakše, bolje nam je ležao u ruci i nekako ga je bilo jednostavnije koristiti samo jednom rukom. No postoji dobar razlog zbog kojeg je Xiaomi odlučio ići s dvije veličine uređaja. Ne samo da tako vizualno razdvajaju Pro od obične verzije T, već i daju izbor korisnicima pa tako mogu odabrati telefon koji će najbolje odgovoriti njihovim potrebama. Ali vratimo se mi na ono važno – same uređaje. Privlače poglede od prvog trenutka

Xiaomi 17T Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić

Xiaomi 17T Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić

Iako smo imali tek nekoliko dana za 'igranje', ono što možemo reći sa sigurnošću je da privlače poglede čim ih izvadite iz kutije. Oba dijele identičan dizajn s već prepoznatljivom izbočinom za kamere na stražnjem dijelu u obliku kvadrata, a sadrži set kamera čije osmišljavanje potpisuje Leica, što garantira izvrsne leće i poseban profil boja. Kod oba uređaja radi se o optičkim lećama Summilux na glavnoj kameri od 50 MP sa senzorom Light Fusion 950 i otvorom blende od 1,67 (1,7 u slučaju T). Tu je još i 5x telefoto kamera također s 50 MP i do 120x AI Ultra Zoomom, koja podržava kako snimanje udaljenih predmeta, tako i onih na samo 30 centimetara udaljenosti, a set zaokružuje ultraširoka kamera Leica od 12 MP koja pokriva vidno polje od 120 stupnjeva. S prednje strane nalazi se 32 MP selfi kamera, izvrsna za videopozive, snimanje videa, ali i autoportrete ili grupne fotografije. Treba spomenuti da verzija Pro podržava snimanje videa u 4K i 8K, a posebno je zanimljiv filmski način snimanja u 4K koji zaista izvlači najbolje od kamere.

Xiaomi 17T Pro Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić







+2 Xiaomi 17T Pro Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić

Tijekom našeg kratkog druženja isprobali smo oba uređaja i zaista im ne možemo naći nikakve zamjerke. Od hvatanja pčele u letu, preko bumbara kako spava u cvijetu, pa do golubica na grani, kamere su obavile izvrstan posao. Da, nešto se gubi kvaliteta fotografije kad se koristi najveći stupanj zuma, no to će pokušati popraviti AI algoritam. Koliko će biti uspješan u tome, ovisi prije svega o predmetu koji fotografirate iz velike udaljenosti, mirnoći ruke i uvjetima u kojima je snimljen, a mi smo bez problema uhvatili golubicu na grani s udaljenosti veće od 50 metara, ali kad smo pokušali snimiti Mjesec, fotografija je bila mutnija. Općenito smo se najugodnije osjećali sa zumom do nekakvih 50 puta jer smo tada snimili najbolje fotografije. Xiaomi nudi nekoliko načina snimanja, poput koncerata, sportskih događaja ili Leica Live Momenta, koji snima nekoliko sekundi prije pritiska na okidač kako bi uhvatio prirodne emocije na licima ljudi ili trenutak koji je prethodio onom snimljenom. Nama je trebalo malo vremena da se naviknemo na korištenje Live Momenta (opciju možete i isključiti) jer bi trebalo držati telefon što je mirnije moguće nekoliko sekundi prije okidanja kako bi zaista iskoristile sve prednosti takvog načina snimanja. Ipak, toplo ga preporučujemo ako snimate kućne ljubimce, djecu ili ljude koji se ne vole slikati jer će vam fotografije biti barem za stepenicu bolje nego kad koristite klasični način snimanja. Na noćne fotografije zaista nemamo nikakvih primjedbi jer su bile bolje kad je i osvjetljenje bilo bolje, odnosno lakše se moglo vidjeti snimljene detalje. Tu bismo možda malu prednost dali uređaju Pro jer su boje nekako djelovale toplije i prirodnije nego na 'običnom' T-u, ali to je više subjektivni dojam. Ono što se jasno vidi je koliko AI dorađuje i pročišćava fotografije kad se koristi veći zum. U nekim slučajevima to je potpuno opravdano, a u drugima bismo voljeli da je utjecaj AI-a malo manji. Ali opet, to je subjektivni dojam. Za sve one koji misle da treba doraditi savršenstvo koje nastane kad snime fotografiju Xiaomi nudi cijeli set dodatnih mogućnosti za obradu i doradu fotografija (Leica Live Moment - vodeni žig, kolaž, dijeljenje direktno na društvene mreže), a i uvijek se možete poigrati postavkama i filtrima u drugim aplikacijama.

Fotografije koje je snimio Xiaomi 17T Pro Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić







+14 Fotografije koje je snimio Xiaomi 17T Pro Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić

Tehnologija bez zamjerki Da bi te fotografije fenomenalno izgledale na zaslonu pametnog telefona, Xiaomi je ugradio u ove uređaje kvalitetne ekrane s posebnim naglaskom na brigu za zdravlje očiju. Tako Xiaomi 17T Pro dolazi s već spomenutim 6,83-inčnim POLED zaslonom, frekvencijom osvježavanja od 144 Hz, maksimalnom svjetlinom od 3500 nita (što je i više nego dovoljno da normalno nastavite koristiti uređaj na jakom suncu), ali i jednim nitom za ultratamni ekran (kako biste ga mogli koristiti i tijekom noći bez napora za oči). Tu su još DC zatamnjivanje i HDR10+ te Dolby Vision. Xiaomi 17T ima 6,59-inčni POLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz te također maksimalnom svjetlinom od 3500 nita. Ono što treba naglasiti, jer svi mi satima držimo pametne telefone u rukama i, slobodno možemo priznati, pretjerujemo s gledanjem u njihov zaslon, to je Xiaomijev sustav za brigu za zdravlje očiju. Nazvan Xiaomi Vision Care, temelji se na znanstvenim istraživanjima o korištenju i utjecaju ekrana na zdravlje očiju, a posebnu pozornost posvećuje optičkoj kalibraciji, eliminaciji titranja slike na ekranu, emisiji plavog svjetla i inteligentnom prilagođavanju cirkadijanom ritmu koji prati lokalno vrijeme i individualno korištenje ekrana te prilagođava prikaz slike na zaslonu.

Fotografije koje je snimio Xiaomi 17T Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić







+11 Fotografije koje je snimio Xiaomi 17T Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić

Možda sve to zvuči kao previše znanstveno i tehnički, ali u praksi znači da se naše oči, koje nakon cijelog radnog dana vape za odmorom, nisu bile toliko umorne dok smo koristili nove uređaje Xiaomi 17T. Nakon nekoliko dana intenzivne upotrebe zaista možete osjetiti razliku, a i algoritam uči o vašim navikama i bolje prilagođava prikaz da bi vam zaštitio vid i zdravlje oči. Xiaomi je za ovu inovaciju dobio i četverostruki certifikat uglednog TÜV Rheinlanda. Da bi sve to radilo, u verziju Pro stavljen je 3nm procesor MediaTek Dimensity 9500 uz 12 GB radne memorije u kombinaciji s 256 ili 512 GB prostora za pohranu. U verziji T dolazi pak 4nm MediaTek Dimensity 8500-Ultra s istom količinom radne i memorije za pohranu. Onoliko koliko smo ih uspjeli isprobati, oba uređaja radila su bez ikakvih problema, zastajkivanja ili rušenja aplikacija. Njihovo otvaranje bilo je brzo, prikaz gladak i, moramo priznati, nismo primijetili neku značajniju razliku u brzini između ova dva modela. No treba istaknuti da će se prava razlika vidjeti nakon duljeg korištenja i intenzivnijeg rada s alatima umjetne inteligencije, a njih imaju napretek. Oba modela imaju silicij-ugljične baterije, a ona u 17T Pro je najveća dosad, s kapacitetom od 7000 mAh. Ni ona u verziji T nije puno manja jer sa 6500 mAh osigurava i više nego dovoljno energije za prosječne korisnike, a zadovoljit će i one zahtjevnije. Nama je uz prosječno korištenje trajala dan i pol, no kad smo se zaigrali i dulje snimali videe, bez problema je odradila cijeli dan. Osim toga, oba uređaja podržavaju punjenje od 100 W klasičnim žičanim punjačem, odnosno 50 W u bežičnoj verziji.