Djeca i mladi sve češće postaju žrtve seksualnih ucjena: Evo koje se aplikacije spominju

Dok su muškarci u dobi od 18 do 24 godine podnijeli najviše pritužbi od svih kohorti, što čini oko 800 prijava, mlađi tinejdžeri su sve više bili meta
Novo izvješće australskog regulatora sigurnosti online otkrilo je značajne propuste u načinu na koji se glavne tehnološke platforme bore protiv seksualnog iznuđivanja i seksualnog iskorištavanja djece, a broj prijava zbog ove vrste zlostavljanja i dalje raste.
Nalazi dolaze iz novog izvješća o transparentnosti regulatorne agencije eSafety, koje ispituje kako tehnološke tvrtke - uključujući Apple, Metu, Google, Microsoft, Snap, Discord i WhatsApp - rješavaju problem seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece.
Između srpnja i prosinca 2025. godine eSafetyju je podneseno 2206 pritužbi zbog seksualnog iznuđivanja. Dok su muškarci u dobi od 18 do 24 godine podnijeli najviše pritužbi od svih kohorti, što čini oko 800 prijava, mlađi tinejdžeri su sve više bili meta.
Seksualno iznuđivanje oblik je ucjene u kojem osoba prijeti da će podijeliti golu ili seksualnu sliku ili video ako žrtva ne popusti njezinim zahtjevima.
Koje se aplikacije spominju?
Instagram i WhatsApp bili su najčešće citirane platforme, pojavljujući se u više od 1300 pritužbi, a za korisnike mlađe od 18 godina Appleov iMessage i Snapchat bili su usluge koje su najčešće povezivane s prijetnjama seksualnim iznuđivanjem.
Među komentarima koje su kriminalci poslali žrtvama bili su: 'Imam sve potrebno kako bih ti uništio život', 'Samo ti novac sada može pomoći da ovo mirno završiš.'
Otkriveni su stalni sigurnosni propusti u otkrivanju te sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na webu. Australski regulator je ocijenio da nalazi ukazuju na ozbiljne nedostatke u korištenju dostupnih tehnologija detekcije, poput analize jezika koja može identificirati dobro poznate scenarije prisile koje koriste počinitelji seksualnog iznuđivanja.
Izvješće je također otkrilo nedostatak proaktivnih alata za detekciju u značajkama prijenosa uživo, pri čemu većini platformi nedostaju mehanizmi za identifikaciju zlostavljanja u videopozivima i prijenosima uživo. Microsoft je bio jedina tvrtka koja koristi obje tehnologije, piše Guardian.