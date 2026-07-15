Djeca i mladi sve češće postaju žrtve seksualnih ucjena: Evo koje se aplikacije spominju

Nalazi dolaze iz novog izvješća o transparentnosti regulatorne agencije eSafety, koje ispituje kako tehnološke tvrtke - uključujući Apple, Metu, Google, Microsoft, Snap, Discord i WhatsApp - rješavaju problem seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece.

Novo izvješće australskog regulatora sigurnosti online otkrilo je značajne propuste u načinu na koji se glavne tehnološke platforme bore protiv seksualnog iznuđivanja i seksualnog iskorištavanja djece, a broj prijava zbog ove vrste zlostavljanja i dalje raste.

Između srpnja i prosinca 2025. godine eSafetyju je podneseno 2206 pritužbi zbog seksualnog iznuđivanja. Dok su muškarci u dobi od 18 do 24 godine podnijeli najviše pritužbi od svih kohorti, što čini oko 800 prijava, mlađi tinejdžeri su sve više bili meta.

Seksualno iznuđivanje oblik je ucjene u kojem osoba prijeti da će podijeliti golu ili seksualnu sliku ili video ako žrtva ne popusti njezinim zahtjevima.

Koje se aplikacije spominju?

Instagram i WhatsApp bili su najčešće citirane platforme, pojavljujući se u više od 1300 pritužbi, a za korisnike mlađe od 18 godina Appleov iMessage i Snapchat bili su usluge koje su najčešće povezivane s prijetnjama seksualnim iznuđivanjem.

Među komentarima koje su kriminalci poslali žrtvama bili su: 'Imam sve potrebno kako bih ti uništio život', 'Samo ti novac sada može pomoći da ovo mirno završiš.'

Otkriveni su stalni sigurnosni propusti u otkrivanju te sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na webu. Australski regulator je ocijenio da nalazi ukazuju na ozbiljne nedostatke u korištenju dostupnih tehnologija detekcije, poput analize jezika koja može identificirati dobro poznate scenarije prisile koje koriste počinitelji seksualnog iznuđivanja.

Izvješće je također otkrilo nedostatak proaktivnih alata za detekciju u značajkama prijenosa uživo, pri čemu većini platformi nedostaju mehanizmi za identifikaciju zlostavljanja u videopozivima i prijenosima uživo. Microsoft je bio jedina tvrtka koja koristi obje tehnologije, piše Guardian.