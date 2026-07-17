Trump će naplaćivati brži pristup svojim objavama. Profesorica: 'To je oblik korupcije'

Donald Trump gotovo svakodnevno objavljuje poruke o c arinama, trgovinskim odnosima, vanjskoj politici i drugim temama koje često izazivaju reakcije na financijskim tržištima te utječu na cijene dionica, obveznica i vrijednost dolara.

Trump Media & Technology Group objavila je da će nova usluga biti dostupna od 1. kolovoza. Korisnici koji uzmu pretplatu dobit će ubrzani pristup objavama najpraćenijih računa na platformi Truth Social, među kojima je i profil američkog predsjednika.

Prema navodima tvrtke, nova je usluga prvenstveno namijenjena brokerima, investicijskim društvima i pružateljima financijskih informacija kojima i nekoliko sekundi prednosti može biti presudno pri donošenju investicijskih odluka.

'Tržišta već sada reagiraju na objave na Truth Socialu', izjavio je privremeni izvršni direktor Trump Media & Technology Groupa Kevin McGurn, ističući kako korisnici mogu ostvariti prednost zbog promjena cijena dionica, obveznica ili kamatnih stopa koje slijede nakon predsjednikovih objava, prenosi taggeschau.

Kritike zbog mogućeg sukoba interesa

Na najavu su odmah reagirali stručnjaci za etiku i sukob interesa. Oni smatraju da predsjednik ne bi smio komercijalizirati pristup informacijama koje proizlaze iz njegove javne dužnosti.

'On prodaje ubrzani, povlašteni pristup informacijama o tome što radi kao predsjednik', rekla je Kathleen Clark, profesorica prava na Washington University School of Law i stručnjakinja za pravila o sukobu interesa u američkoj vladi. Dodala je kako je riječ o 'još jednom drskom obliku korupcije' te 'neprimjerenom iskorištavanju državne moći radi osobnog bogaćenja'.

Tvrtka u vlasništvu Trumpove obitelji nije odgovorila na pitanja hoće li nova usluga omogućiti ostvarivanje financijske koristi upravo zahvaljujući predsjedničkoj funkciji Donalda Trumpa.