Hrvatska se probija kao regionalni lider u podatkovnim centrima

Hrvatska je trenutno prva u regiji srednje i istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti, rečeno je u utorak na Croatian Data Center Summitu 2026

Kako je istaknuto na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga data centara (HRDCA), europska ulaganja u podatkovne centre do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura, a Hrvatska je trenutno prva u regiji srednje i istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta, koja iznosi 30 posto. Prema izvješću Europske udruge podatkovnih centara (EUDCA), slijedi je Poljska s 15 i Rumunjska s 14 posto. Predsjednik HRDCA Goran Đoreski je poručio da Hrvatska ima poziciju koju bi se trebala potruditi iskoristiti, a govoreći o njenim prednostima, na prvom mjestu je apostrofirao mir i sigurnost, što je važno i u kontekstu trenutnih događanja u svijetu. "Često kada dođe do ratnih sukoba meta su i podatkovni centri. Mi se s tim problemima se ne moramo nositi", kazao je.

Hrvatske prednosti u odnosu na dobar dio jugoistočne Europe su i članstva u Europskoj uniji, šengenskoj zoni te europodručju. Između ostalog, po riječima Đoreskog, priliku predstavlja i činjenica da na razvijenim tržištima zapadne Europe ima sve manje raspoložive energije, pa je u nekim vrlo razvijenim gradovima već jako teško graditi podatkovni centar. Kazao je da se trenutno praktički svi servisi koji se koriste za poslovne i privatne svrhe, kako u Hrvatskoj tako i u jugoistočnoj Europi, zapravo uglavnom pružaju iz zapadne Europe. "Samo prelaskom servisa koji se sada nalaze u zapadnoj Europi i servisiraju jugoistočnu Europu, mogli bi postići eksponencijalni rast našeg tržišta bez da išta drugo napravimo. I tome moramo stremiti. Ne smijemo se zatvoriti u vlastite granice", poručio je Đoreski. Govoreći o hrvatskim nedostatcima, između ostalog je apostrofirao relativno slabo razumijevanje industrije podatkovnih centara. Habijan: U Hrvatskoj trenutno u razvoju šest projekata podatkovnih centara