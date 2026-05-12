Ambiciozan pokušaj: eBay odbio ponudu GameStopa za preuzimanje

'Uprava je detaljno razmotrila vašu ponudu i odlučila je odbiti je', napisao je predsjednik uprave eBaya Paul Pressler u službenom pismu. 'Zaključili smo da ponuda nije ni vjerodostojna ni atraktivna.'

Izvršni direktor GameStopa Ryan Cohen prošlog je tjedna iznenadio tržište ponudom za preuzimanje eBaya po cijeni od 125 dolara po dionici, kombinacijom gotovine i dionica. No uprava eBaya odbacila je prijedlog nakon analize koju su proveli zajedno s neovisnim savjetnicima.

Glavni problem, prema eBayu, odnosi se na financiranje transakcije. Trgovac videoigrama GameStop naveo je da ima osiguranu financijsku podršku od 20 milijardi dolara preko TD Securitiesa, dijela TD Bank, te oko devet milijardi dolara gotovine, ali analitičari upozoravaju da između toga i ukupne vrijednosti ponude i dalje postoji golema financijska rupa.

Sumnje su dodatno pojačali brojni analitičari s Wall Streeta, koji smatraju da između dviju kompanija nema dovoljno poslovnih sinergija koje bi opravdale tako veliko preuzimanje. Cohen je tijekom gostovanja na CNBC-u pokušao braniti plan, ali nije dao mnogo konkretnih detalja o načinu financiranja.

'Nudimo pola gotovine i pola dionica te imamo mogućnost izdavanja novih dionica kako bismo zaključili posao', rekao je Cohen. 'Vidjet ćemo što će se dogoditi.'

Istaknuo je da bi eBay pod njegovim vodstvom poslovao 'mnogo učinkovitije', uključujući smanjenje broja zaposlenih i rezanje marketinških troškova za koje smatra da su pod vodstvom izvršnog direktora Jamieja Iannonea postali previsoki bez značajnijeg rasta korisnika.

Cohen je također tvrdio da bi GameStopovih 1600 trgovina u SAD-u moglo služiti za autentifikaciju proizvoda, obradu narudžbi i razvoj tzv. live commerce modela za eBay.

Iz eBaya poručuju da imaju povjerenje u postojeću upravu i strategiju kompanije. 'Izbrusili smo strateški fokus, poboljšali izvršenje, unaprijedili iskustvo prodavača i korisnika te dosljedno vraćali kapital dioničarima', poručili su iz kompanije.

eBay posljednjih godina pokušava redefinirati svoju tržišnu poziciju fokusirajući se na specijalizirane kategorije poput kolekcionarskih kartica, luksuzne rabljene robe i kolekcionarskih predmeta kako bi se razlikovao od većih konkurenata poput Amazon.

Dionice eBaya ove su godine porasle oko 24 posto, dok tržište zasad ostaje skeptično prema ambicioznom pokušaju GameStopa da preuzme kompaniju gotovo pet puta veću od sebe.