Strašna ukrajinska 'beba' tjera strah u kosti Rusima: Nosivost dvije tone, domet 1500 kilometara

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) predstavila je unaprijeđenu verziju besposadnog morskog drona Sea Baby te on sada ima domet od 1500 kilometara, može nositi do 2000 kilograma tereta i koristi sustave umjetne inteligencije za preciznije prepoznavanje i gađanje ciljeva
SBU tvrdi da je upravo ovaj tip drona prisilio Rusiju da promijeni strategiju i povuče dio svoje Crnomorske flote iz Sevastopolja u ruski Novorosijsk. Sea Baby je već sudjelovao u napadima na ruske ratne brodove, infrastrukturne ciljeve i Krimski most, a sada je pretvoren iz jednokratne udarne letjelice u višekratnu i višenamjensku platformu.
Na zatvorenoj demonstraciji za medije, čije vrijeme i lokacija nisu otkriveni iz sigurnosnih razloga, predstavljeni su modeli opremljeni raketnim sustavima i stabiliziranim mitraljeskim kupolama. General Ivan Lukaševič izjavio je da nova generacija dronova ima AI sustave koji mogu razlikovati prijateljsku stranu od neprijateljske, a imaju i mogućnost lansiranja manjih zračnih dronova te slojevite mehanizme samouništenja koji sprječavaju njihovo zarobljavanje.
'SBU je prva organizacija na svijetu koja je pokrenula ovu novu vrstu pomorskog ratovanja i nastavljamo je razvijati', poručio je Lukaševič.
Dronovima se upravlja na daljinu iz mobilnih zapovjednih centara postavljenih u kombijima, gdje operateri prate cilj i upravljaju misijama putem više ekrana i kontrola. 'Najvažnija je uigranost posade. Stalno radimo na tome', rekao je za Euronews jedan od operatera, a predstavio se kodnim imenom Scout.
SBU navodi da su dronovi Sea Baby sudjelovali i u više napada na Krimski most, a najnoviji je usmjeren prema njegovim podvodnim nosačima kako bi se onemogućio prolaz teških vojnih vozila.
Projekt Sea Baby financira se djelomično donacijama građana kroz državnu platformu te se provodi u koordinaciji s ukrajinskim vojnim i političkim vrhom. Lukaševič je naglasio da se najnovija inačica može koristiti izvan dometa neprijateljske vatre, a i nositi teško naoružanje: 'Ovo je način da pokažemo Ukrajincima kako se sredstva koja su donirali najučinkovitije koriste.'
Izvoz domaćeg oružja
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u rujnu na Općoj skupštini UN-a da će Ukrajina uskoro početi izvoziti domaće oružje, nakon što joj je ukinuta zabrana uvedena početkom rata. Prema njegovim riječima, među oružjem namijenjenim izvozu mogli bi se naći i morski dronovi kao što je Sea Baby.
'Sigurnost pomorskih ruta dio je globalne sigurnosti. Ukrajina nudi svojim partnerima tehnologije koje su se pokazale učinkovitima u Crnom moru. Računamo na snažne ugovore', rekao je Zelenski. U zemlji trenutačno djeluje oko 800 proizvođača oružja, od kojih više od 200 razvija dronove, jeftine modularne sustave koji su se pokazali iznimno učinkovitima.
Crno more ima ključnu ulogu u ukrajinskom izvozu žitarica. Prije ruske invazije 2022. godine Ukrajina, često nazivana 'žitnicom Europe', izvozila je oko šest milijuna tona žitarica mjesečno. Nakon što je Rusija blokirala luke, uslijedila je globalna kriza opskrbe hranom.
U srpnju iste godine dogovorena je Crnomorska inicijativa o žitu, posredstvom UN-a i Turske, no Rusija je izašla iz sporazuma 2023. godine, tvrdeći da nisu ispunjeni uvjeti vezani uz njezin izvoz žita i gnojiva. Od tada Ukrajina koristi pomorski koridor koji prolazi kroz teritorijalne vode Turske, Bugarske i Rumunjske. Međutim ruski napadi na lučku infrastrukturu i dalje ugrožavaju sigurnost izvoza, a Moskva nastavlja poricati da napada civilne ciljeve.