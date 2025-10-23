Strašna ukrajinska 'beba' tjera strah u kosti Rusima: Nosivost dvije tone, domet 1500 kilometara

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) predstavila je unaprijeđenu verziju besposadnog morskog drona Sea Baby te on sada ima domet od 1500 kilometara, može nositi do 2000 kilograma tereta i koristi sustave umjetne inteligencije za preciznije prepoznavanje i gađanje ciljeva

SBU tvrdi da je upravo ovaj tip drona prisilio Rusiju da promijeni strategiju i povuče dio svoje Crnomorske flote iz Sevastopolja u ruski Novorosijsk. Sea Baby je već sudjelovao u napadima na ruske ratne brodove, infrastrukturne ciljeve i Krimski most, a sada je pretvoren iz jednokratne udarne letjelice u višekratnu i višenamjensku platformu.

Na zatvorenoj demonstraciji za medije, čije vrijeme i lokacija nisu otkriveni iz sigurnosnih razloga, predstavljeni su modeli opremljeni raketnim sustavima i stabiliziranim mitraljeskim kupolama. General Ivan Lukaševič izjavio je da nova generacija dronova ima AI sustave koji mogu razlikovati prijateljsku stranu od neprijateljske, a imaju i mogućnost lansiranja manjih zračnih dronova te slojevite mehanizme samouništenja koji sprječavaju njihovo zarobljavanje. 'SBU je prva organizacija na svijetu koja je pokrenula ovu novu vrstu pomorskog ratovanja i nastavljamo je razvijati', poručio je Lukaševič. Dronovima se upravlja na daljinu iz mobilnih zapovjednih centara postavljenih u kombijima, gdje operateri prate cilj i upravljaju misijama putem više ekrana i kontrola. 'Najvažnija je uigranost posade. Stalno radimo na tome', rekao je za Euronews jedan od operatera, a predstavio se kodnim imenom Scout.

SBU navodi da su dronovi Sea Baby sudjelovali i u više napada na Krimski most, a najnoviji je usmjeren prema njegovim podvodnim nosačima kako bi se onemogućio prolaz teških vojnih vozila. Projekt Sea Baby financira se djelomično donacijama građana kroz državnu platformu te se provodi u koordinaciji s ukrajinskim vojnim i političkim vrhom. Lukaševič je naglasio da se najnovija inačica može koristiti izvan dometa neprijateljske vatre, a i nositi teško naoružanje: 'Ovo je način da pokažemo Ukrajincima kako se sredstva koja su donirali najučinkovitije koriste.'