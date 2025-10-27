OpenAI, čini se, priprema zanimljiv novi alat. Evo o čemu se radi

Takav alat mogao bi biti korišten za dodavanje glazbe postojećim videozapisima ili za dodavanje gitarske pratnje postojećoj vokalnoj snimci.

OpenAI radi na novom alatu, koji bi trebao moći generirati glazbu na temelju tekstualnih i audio uputa.

Zasad nije jasno kada OpenAI planira pokrenuti takav alat ili hoće li biti dostupan kao samostalni proizvod (za razliku od integracije s OpenAI-jevim ChatGPT-om i video aplikacijom Sora).

OpenAI navodno surađuje s pojedinim studentima glazbene škole Juilliard kako bi dodao bilješke partiturama kao način pružanja podataka za obuku.

Iako je OpenAI u prošlosti pokrenuo generativne glazbene modele, oni prethode pokretanju ChatGPT-ja. U novije vrijeme tvrtka razvija audio modele usmjerene na pretvaranje teksta u govor i govora u tekst. Druge tvrtke s generativnim glazbenim modelima uključuju Google i Suno, piše Tech Crunch.