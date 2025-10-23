Promiče li umjetna inteligencija novu pornografiju siromaštva?

Već se pokazalo kako alati generativne umjetne inteligencije repliciraju - a ponekad i preuveličavaju - šire društvene predrasude. No, šteta bi mogla otići i korak dalje

Slike ekstremnog siromaštva, djece i žrtava seksualnog nasilja generirane umjetnom inteligencijom preplavljuju stranice sa stock fotografijama i sve ih više koriste vodeće zdravstvene nevladine organizacije. Stručnjaci za globalno zdravstvo zabrinuti su zbog novog doba 'pornografije siromaštva'. Arsenii Alenichev, istraživač na Institutu za tropsku medicinu u Antwerpenu koji proučava proizvodnju slika globalnog zdravlja, prikupio je više od 100 slika ekstremnog siromaštva generiranih umjetnom inteligencijom koje su pojedinci ili nevladine organizacije koristili kao dio kampanja na društvenim mrežama protiv gladi ili seksualnog nasilja, piše Guardian. Slike prikazuju pretjerane, stereotipne scene: djeca zbijena zajedno u blatnjavoj vodi, afrička djevojka u vjenčanici sa suzom koja joj mrlja obraz. Za njega, te slike predstavljaju pornografiju siromaštva 2.0.

Jeftinije i manja gnjavaža Iako je teško kvantificirati rasprostranjenost slika generiranih umjetnom inteligencijom, Alenichev i drugi tvrde kako je njihova upotreba u porastu jer su jeftinije od stvarnih prikaza i nema problema oko dobivanja pristanka za njihovo korištenje. Američki rezovi u području financiranja proračuna nevladinih organizacija pogoršali su situaciju. Slike ekstremnog siromaštva generirane umjetnom inteligencijom sada se pojavljuju u desecima na popularnim stranicama sa stock fotografijama, uključujući Adobe Stock Photos i Freepik, kad unesete upit kao što je siromaštvo. Mnoge imaju potpise poput Fotorealistično dijete u izbjegličkom kampu, Azijska djeca plivaju u rijeci punoj otpada i Bijeli volonter pruža medicinske konzultacije maloj crnoj djeci u afričkom selu. Adobe prodaje licence za posljednje dvije fotografije na tom popisu za oko 60 britanskih funti (oko 69 eura). U pitanju su, uvjeren je Alenchiev, najgori stereotipi o Africi, Indiji ili bilo čemu drugom. Joaquín Abela, izvršni direktor Freepika, odgovornost prebacuje na kupce koji ih naručuju. Fotografije umjetne inteligencije generira globalna zajednica korisnika platforme, koji mogu dobiti naknadu za licencu kada Freepikovi kupci odluče kupiti njihove slike. Freepik je pokušao obuzdati predrasude koje je pronašao u drugim dijelovima svoje fototeke, tako što su 'ubrizgali raznolikost' i pokušali osigurati rodnu ravnotežu u fotografijama odvjetnika i izvršnih direktora. Ali, tvrde kako su im ruke vezane ako kupci diljem svijeta žele slike nastale na određeni način.