Electronic Arts pred novim presedanom: Radit ćemo AI igre

Tvrtka Electronic Arts (EA) objavila je novo partnerstvo sa Stability AI-jem, tvorcima popularnog alata za generiranje slika Stable Diffusion. Cilj suradnje je zajednički razvoj AI modela, alata i radnih procesa koji bi trebali ubrzati proces stvaranja videoigara, uz zadržavanje visoke kvalitete sadržaja.

'Koristim izraz pametniji kistovi', rekao je Steve Kestell, voditelj odjela za tehnički art u EA SPORTS-u. 'Našim kreativcima dajemo alate koji im omogućuju da izraze ono što žele.' Prvi rezultati suradnje usmjereni su na generiranje tekstura i elemenata unutar igara. EA planira koristiti nove alate za stvaranje materijala s fizički utemeljenim renderiranjem (PBR) koji mogu proizvoditi 2D teksture s točnom reprodukcijom boje i svjetla u bilo kojem okruženju.

Tvrtka također opisuje mogućnost korištenja umjetne inteligencije za predvizualizaciju trodimenzionalnih okruženja na temelju niza unaprijed definiranih uputa, čime bi se umjetnicima omogućilo kreativno usmjeravanje procesa generiranja sadržaja. Stability AI, poznat po svom generatoru slika, već razvija i alate za stvaranje 3D modela, pa ovo partnerstvo nadopunjuje postojeće tehnološke kapacitete obje tvrtke.