HAKOM se raspituje o gašenju bakrene mreže u Hrvatskoj

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) do 7. travnja provodi javni poziv za prikupljanja mišljenja i iskustava dionika tržišta o regulatornim pitanjima oko postupaka migracije korisnika i zamjene dijelova bakrene pristupne mreže drugom infrastrukturom, izvijestio je HAKOM u petak
Napominjući da zainteresirani dionici za tu teme detalje o javnom pozivu mogu vidjeti na web stranicama HAKOM-a, iz tog regulatora dodaju da taj javni poziv provode u okviru pripreme smjernica za postupanje HAKOM-a u slučajevima najava gašenja (telekomunikacijske) bakrene infrastrukture.
Te smjernice se odnose na postupke koje operatori provode prilikom stavljanja dijelova bakrene pristupne mreže izvan uporabe ili njihove zamjene novom infrastrukturom, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.
"Cilj javnog poziva je pravodobno prikupljanje mišljenja operatora i drugih zainteresiranih dionika te doprinos osiguravanju predvidljivog i transparentnog regulatornog okvira za postupke migracije korisnika, uz očuvanje tržišnog natjecanja i zaštitu prava krajnjih korisnika", ističu iz HAKOM-a.
Zaštita krajnjih korisnika
Tako se u sklopu javnog poziva postavljaju i razna pitanja oko primjene postojećeg zakonskog okvira, uključujući rokove obavješćivanja korisnika i operatora, tehničke i organizacijske izazove migracije, dostupnost zamjenskih usluga najmanje usporedive kvalitete te o zaštiti krajnjih korisnika tijekom postupka zamjene mrežne infrastrukture.
Pitanja u pozivu se odnose i na regulatorne rasprave i inicijative na razini EU-a oko gašenje bakrene infrastrukture, s ciljem pravodobne pripreme nacionalnog regulatornog okvira za buduće regulatorne i tržišne okolnosti, objašnjavaju iz HAKOM-a.
"Javni poziv ima savjetodavni karakter te ne uvodi nove regulatorne obveze. Smjernice koje će se izraditi na temelju prikupljenih mišljenja služit će kao interpretativni i metodološki okvir za primjenu važećih zakonskih odredbi, dok će se pojedinačne regulatorne odluke donositi u okviru zakonom propisanih postupaka", poručuju iz HAKOM-a.