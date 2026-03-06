HAKOM se raspituje o gašenju bakrene mreže u Hrvatskoj

Napominjući da zainteresirani dionici za tu teme detalje o javnom pozivu mogu vidjeti na web stranicama HAKOM-a, iz tog regulatora dodaju da taj javni poziv provode u okviru pripreme smjernica za postupanje HAKOM-a u slučajevima najava gašenja (telekomunikacijske) bakrene infrastrukture.

Te smjernice se odnose na postupke koje operatori provode prilikom stavljanja dijelova bakrene pristupne mreže izvan uporabe ili njihove zamjene novom infrastrukturom, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

"Cilj javnog poziva je pravodobno prikupljanje mišljenja operatora i drugih zainteresiranih dionika te doprinos osiguravanju predvidljivog i transparentnog regulatornog okvira za postupke migracije korisnika, uz očuvanje tržišnog natjecanja i zaštitu prava krajnjih korisnika", ističu iz HAKOM-a.