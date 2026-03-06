javni poziv

HAKOM se raspituje o gašenju bakrene mreže u Hrvatskoj

06.03.2026 u 15:34

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) do 7. travnja provodi javni poziv za prikupljanja mišljenja i iskustava dionika tržišta o regulatornim pitanjima oko postupaka migracije korisnika i zamjene dijelova bakrene pristupne mreže drugom infrastrukturom, izvijestio je HAKOM u petak

Napominjući da zainteresirani dionici za tu teme detalje o javnom pozivu mogu vidjeti na web stranicama HAKOM-a, iz tog regulatora dodaju da taj javni poziv provode u okviru pripreme smjernica za postupanje HAKOM-a u slučajevima najava gašenja (telekomunikacijske) bakrene infrastrukture.

Te smjernice se odnose na postupke koje operatori provode prilikom stavljanja dijelova bakrene pristupne mreže izvan uporabe ili njihove zamjene novom infrastrukturom, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

"Cilj javnog poziva je pravodobno prikupljanje mišljenja operatora i drugih zainteresiranih dionika te doprinos osiguravanju predvidljivog i transparentnog regulatornog okvira za postupke migracije korisnika, uz očuvanje tržišnog natjecanja i zaštitu prava krajnjih korisnika", ističu iz HAKOM-a.

Zaštita krajnjih korisnika

Tako se u sklopu javnog poziva postavljaju i razna pitanja oko primjene postojećeg zakonskog okvira, uključujući rokove obavješćivanja korisnika i operatora, tehničke i organizacijske izazove migracije, dostupnost zamjenskih usluga najmanje usporedive kvalitete te o zaštiti krajnjih korisnika tijekom postupka zamjene mrežne infrastrukture.

Pitanja u pozivu se odnose i na regulatorne rasprave i inicijative na razini EU-a oko gašenje bakrene infrastrukture, s ciljem pravodobne pripreme nacionalnog regulatornog okvira za buduće regulatorne i tržišne okolnosti, objašnjavaju iz HAKOM-a.

"Javni poziv ima savjetodavni karakter te ne uvodi nove regulatorne obveze. Smjernice koje će se izraditi na temelju prikupljenih mišljenja služit će kao interpretativni i metodološki okvir za primjenu važećih zakonskih odredbi, dok će se pojedinačne regulatorne odluke donositi u okviru zakonom propisanih postupaka", poručuju iz HAKOM-a.

