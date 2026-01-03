HAKOM u 2026. očekuje pozitivne trendove na tržištima koja nadgleda

Vjeruju da će sigurnost korisnika usluga ojačati izradom nove Kibernetičke strategije RH, a radi lakše i učinkovitije implementacije obveza iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti izradit će upute za operatore, koji su tim zakonom kategorizirani kao važni subjekti.

Od DNA-a se očekuje poticaj modernizaciji infrastrukture i ubrzanje prijelaza na gigabitne mreže, uz osiguravanje održivosti cijelog sektora. Iako se puna primjena te nove uredbe ne očekuje ubrzo, iz HAKOM-a napominju da se tržište priprema za novu regulaciju, kao i punu implementaciju NIS2 direktive te poštivanje novih standarda kibernetičke sigurnosti.

Za tržište elektroničkih komunikacija iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti) kažu da će 2026. biti u znaku intenzivnih rasprava o prijedlogu novog EU-ovog regulatornog okvira Digital Networks Act (DNA), u čemu će sudjelovati pripremom nacionalnih stajališta i zastupanjem RH u BEREC-u (krovno tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije).

"Početkom godine prvi puta ćemo donijeti Strateški plan aktivnosti upravljanja radiofrekvencijskim (RF) spektrom u Hrvatskoj. Za korisnike tog spektra to znači veću sigurnost u planiranju aktivnosti i jasniji razvoj radiokomunikacijskih sustava i povezanih usluga. Nastavljamo i sa zaštitom RF spektra kao prirodno ograničenim dobrom od interesa za RH, a nakon nakon više od 13.000 prijava smetnji u proteklih 15-ak godina i nedavnog upozorenja Europske komisije Italiji zbog kršenja prava Unije, ostajemo maksimalno angažirani sve do konačnog uklanjanja štetnih smetnji u priobalju", najavljuju iz HAKOM-a.

Tržište elektroničkih komunikacija u 2026., očekuje i, kako kažu, "povijesna prekretnica", jer bi broj svjetlovodnih priključaka tijekom prve polovice godine trebao premašiti broj priključaka za pristup internetu "na bakru", pri čemu upozoravaju da unatoč tome Hrvatska zaostaje s razvojem mreža vrlo visokog kapaciteta (VHCN) u ruralnim područjima, gdje će za ispunjenje ciljeva o potpunoj pokrivenosti biti nužne nove državne potpore.

Poručuju da će HAKOM i u 2026. nastojati osiguravati povrat stvarnih mrežnih troškova i poticati ulaganja te prelazak na nove svjetlovodne mreže i ravnomjeran razvoj VHCN-a u Hrvatskoj, uz strogo zadržavanje dosegnute razine tržišnog natjecanja.

Oblikovanje novog okvira za poštansko tržište EU-a i nove carinske naknade

Na poštanskom tržištu HAKOM u 2026. godini očekuje stabilne prihode i nastavak rasta paketskih usluga uz pad klasičnih pismovnih pošiljaka, kao i oblikovanje novog zakonodavnog okvira na razini EU-a koji treba odgovoriti na pitanja održivosti univerzalne usluge, zaštite korisnika, kao i o nediskriminirajućim uvjetima za sve davatelje usluga.

Od 1. srpnja 2026. na tom tržištu i građane očekuje važna novost - uvođenje carinske naknade od 3 eura za pošiljke male vrijednosti izvan EU-a, što je mjera za sprječavanje nelojalne konkurencije, prijevara i podizanje sigurnosti, objašnjavaju iz HAKOM-a, vjerujući da će to utjecati na količine paketa iz trećih zemalja, ali ne bi trebalo utjecati na dugoročni trend rasta.

Osigurati nediskriminirajuće uvjeta za sve željezničke prijevoznike i poštivanje prava putnika

Glavni cilj HAKOM-a na tržištu željezničkih usluga u 2026. bit će osiguravanje nediskriminirajućih uvjeta za sve prijevoznike i poštivanje prava putnika, jer smatraju da je konkurencija jedini put ka kvalitetnijoj usluzi i većoj popularnosti željeznice kao ekološki prihvatljivog oblika prijevoza.

U 2026. godini nastavit će nadzirati i obveze prijevoznika te upravitelje kolodvora s ciljem povećanja putničkih i korisničkih prava.

"Naša je zadaća osigurati da prijevoznici poštuju propisane obveze, a putnici u svakom trenutku imaju jasne mehanizme zaštite svojih prava. Time se nadamo jačati povjerenje građana u željeznički putnički prijevoz kako bi postao češći izbor za putovanja", naglašavaju iz HAKOM-a.

Jača uloga koordinatora za digitalne usluge u Hrvatskoj prema DSA

Osim s tim tržištima, HAKOM će se u 2026. pojačano baviti i ulogom koordinatora za digitalne usluge u Hrvatskoj prema EU-ovom Aktu o digitalnim uslugama (DSA), za što će povećati svoje kapacitete, jer je ta EU uredba postala "važan zakonodavni okvir za sigurnije i transparentnije internetsko okruženje za sve građane, postavljajući jasna pravila za suzbijanje ilegalnog sadržaja na platformama i jačajući izravnu zaštitu prava korisnika u digitalnom prostoru".

Zakonom o provedbi Akta o digitalnim uslugama HAKOM je zadužen za nadzor internetskih platformi i posrednika s poslovnim nastanom u Hrvatskoj, kao i predstavljanje Hrvatske u EU-ovom odboru za provedbu DSA te pomagati Europskoj komisiji nadzirati i regulirati rad velikih online platformi (Meta, Google, TikTok i svi ostali) s više od 45 milijuna korisnika iz EU-a mjesečno.

"Fokus u 2026. će biti i na jačoj suradnji svih tijela koje su Zakonom o provedbi uključeni u provedbu - MUP, DORH, AZOP, Agencije za medije, Carinske uprave, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata, s ciljem podizanja svijesti javnosti, identifikacije preostalih hrvatskih obveznika i donošenje dva pravilnika koji će uređivati pouzdane prijavitelje i tijela za izvansudsko rješavanje sporova prema toj uredbi", kažu iz HAKOM-a.