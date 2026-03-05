Imamo novi Leicester! Ljetos ušli u prvu ligu i sad su na koračić do prvog trofeja u 127 godina povijesti kluba

Imali bi i 17 bodova prednosti da u zadnjoj sekundi utakmice, u 95. minuti, nisu primili gol za 2:2.

No, budući da im je St. Gallen jedini pravi konkurent u borbi za naslov, velika stvar je što nisu izgubili i tako su napravili još jedan, možda i ključni korak u borbi za naslov prvaka.

Pet kola prije kraja osnovnog dijela prvenstva Thun ima ogromnu prednost na vrhu tablice, a u 'ligi za prvaka' odigrat će jednokružno protiv momčadi od 2. do 6. mjesta. Kao vodeći na tablici imat će prednost domaćeg terena protiv drugoplasiranog, ali to vjerojatno neće biti od prevelike važnosti.

Ovim remijem stao je nevjerojatan Thunov niz od osam uzastopnih pobjeda kojima se izdvojio na prvome mjestu i tako stigao na prag prve titule u 127-godišnjoj povijesti kluba.

Da stvar bude bolja, Thunu je ovo prva prvoligaška sezona nakon 2020. godine pa se njihov sve izvjesniji naslov prvaka može usporediti s onim Leicestera u Engleskoj 2016. godine.

Thun je u svojoj povijesti tek dvaput osvojio naslov u drugoj ligi, igrao je i dva finala švicarskoga kupa, a najbolji rezultat u povijesti mu je drugo mjesto u prvoj ligi 2005. godine.



Time je izborio i nastup u kvalifikacijama Lige prvaka u kojima je izbacio kijevski Dinamo i Malmo te je u skupini s Arsenalom, Ajaxom i Spartom osvojio je treće mjesto.