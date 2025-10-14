Obuljen: 'Kvaliteta mreža u Hrvatskoj je dobra, no moramo dodatno jačati otpornost i sigurnost'

Sudionici raspravljaju i o daljnjem razvoju svjetlovodnih mreža, prilikama i izazovima gašenja bakrene infrastrukture te o provedbi Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u sektoru elektroničkih komunikacija. Program uključuje tri panela na kojima će dionici tržišta u otvorenom dijalogu razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse u ostvarivanju ciljeva digitalnog desetljeća i prijelazu prema gigabitnoj budućnosti.

Dinamično tržište uz nekoliko izazova

Hrvatsko tržište elektroničkih komunikacija stabilno raste i bilježi sve veći udio priključaka vrlo visokih brzina, a zemlja se postupno priprema za prijelaz prema gigabitnoj budućnosti, istaknuo je predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen.

Istaknuo je da je hrvatsko tržište elektroničkih komunikacija dinamično te da se dobro razvija. 'Broj priključaka vrlo visokih brzina premašio je klasične širokopojasne priključke. To je rezultat ulaganja operatora, regulatornih aktivnosti i porasta potražnje, a nju moramo zajednički još potaknuti', rekao je Obuljen, naglasivši da je u tijeku revizija reguliranih i dereguliranih područja.

Govoreći o kvaliteti mreža, istaknuo je da sve mobilne mreže u Hrvatskoj održavaju visoku razinu usluge kod svih operatora, unatoč izazovima vezanim uz prostorne planove i ograničenja pri gradnji. Dodao je da HAKOM nastavlja raditi na unaprjeđenju uvjeta za izgradnju pokretnih mreža, ali i na jačanju zaštite korisnika, posebno ranjivih skupina.

'Osnovali smo tri savjetodavna mehanizma namijenjena djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom. Želim da taj odnos podignemo na višu razinu i učinimo nešto stvarno mjerljivo dobro za društvo', poručio je Obuljen.

Osvrnuvši se na gradnju svjetlovodnih distribucijskih mreža, naglasio je da prepreke nisu samo administrativne, nego i tehničke i organizacijske. 'Kvaliteta svjetlovodne mreže odgovornost je investitora; od projekta i nadzora do završetka radova. Nedostatke moramo zajednički ispraviti i podići standarde gradnje', istaknuo je.

Kibernetičku sigurnost opisao je kao 'obvezu svih dionika', istaknuvši da su napadi sve češći, sofisticiraniji i često državno sponzorirani. 'To moramo shvatiti ozbiljno – i mi kao regulator, i operatori. Nove mjere znače i nove troškove, ali važno je da surađujući povećamo otpornost i smanjimo troškove', dodao je.