Može li Hrvatska izdržati ritam? Raste pokrivenost širokopojasnim mrežama, ali i izazovi

Digitalizacija je pojam koji se često spominje u javnosti. No, brojni građani ne znaju da se on provodi gotovo cijelo vrijeme, u pozadini svih zbivanja. Kvaliteta usluge je ono što najprije vide.

Stoga je pregled stanja Digitalnog desetljeća dobar pokazatelj onoga što je Hrvatska dosad učinila i što tek treba učiniti po pitanju razvoja vlastitih širokopojasnih mreža. Riječ je, naime, o pravnom regulatornom okviru na razini EU od 2020. do 2030., temeljem kojeg je svakoj zemlji članici zadano što i kako treba učiniti.

"Europska komisija želi biti usporediva s Kinom i Amerikom, EU regulira, Amerika inovira, a Kina kopira. No, EU želi biti konkurentna, stoga je postavila stupove razvoja koji se tiču održivosti, inovativnosti i raznolikosti, a digitalizacija je temelj svega", pojasnila je Julijana Jančula Bauer iz HAKОМ-a na Danu tržišta elektroničkih komunikacija.