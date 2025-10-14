Može li Hrvatska izdržati ritam? Raste pokrivenost širokopojasnim mrežama, ali i izazovi

Hrvatska po ispunjavanju kriterija digitalnog desetljeća dobro stoji. Zahvaljujući projektima izgradnje širokopojasne mreže u područjima gdje je nije bilo financijskog interesa, obuhvaćeno je 146.000 kućanstava. Porasla je tako pokrivenost FTTP i VHCN mrežama, no u pokrivenosti 5G mrežom ipak malo kaskamo
Digitalizacija je pojam koji se često spominje u javnosti. No, brojni građani ne znaju da se on provodi gotovo cijelo vrijeme, u pozadini svih zbivanja. Kvaliteta usluge je ono što najprije vide.
Stoga je pregled stanja Digitalnog desetljeća dobar pokazatelj onoga što je Hrvatska dosad učinila i što tek treba učiniti po pitanju razvoja vlastitih širokopojasnih mreža. Riječ je, naime, o pravnom regulatornom okviru na razini EU od 2020. do 2030., temeljem kojeg je svakoj zemlji članici zadano što i kako treba učiniti.
"Europska komisija želi biti usporediva s Kinom i Amerikom, EU regulira, Amerika inovira, a Kina kopira. No, EU želi biti konkurentna, stoga je postavila stupove razvoja koji se tiču održivosti, inovativnosti i raznolikosti, a digitalizacija je temelj svega", pojasnila je Julijana Jančula Bauer iz HAKОМ-a na Danu tržišta elektroničkih komunikacija.
Dobro napredujemo
Iako je mnoštvo ciljeva koje je Europska komisija zadala, zapravo u nekakvoj "crvenoj zoni", što znači da neće biti ispunjeni u potpunosti do 2030. godine, Hrvatska po riječima Jančule Bauer, zapravo "dobro napreduje i ima dobro prolazno vrijeme. No, pitanje je može li pratiti ovaj tempo do 2030. godine?"
"HAKOM prati razvoj infrastrukture, naročito 5G mrežom, odnosno FTTP i VHCN mrežama. Hrvatska je u prošloj godini značajno napredovala, u FTTP-u smo nadmašili EU prosjek, a po pokrivanju VHCN-om znatno popravili. Jedino smo slabiji u implementaciji 5G mreže od 3,4 do 3,8GHz te pokrivanje fiksnim mrežama u ruralnim područjima", ustvrdila je Jančula Bauer.
Veliki doprinos tomu dalo je i 20 dovršenih projekata, sufinanciranih sredstvima Europske unije, u kojima je izgrađena širokopojasna mreža u područjima gdje nije bilo dovoljno komercijalnog interesa za takvim poduhvatom.
"Zahvaljujući tome imamo 146.000 pokrivenih kućanstava. Što se tiče 5G mreže, pratimo prosjek ili ga čak nadmašujemo u ruralnim područjima. Imamo problem s 5G mrežom u rasponu od 3,4 do 3,8 GHz. Ovdje smo nešto bliže slabijim zemljama", objasnila je članica HAKOM-a.
Vaučeri za optiku
"HAKOM je napravio analizu mjera koje bi potaknule korištenje već izgrađenih mjera. Jedna od mjera je i uvođenje vaučera, koje je uvršteno u roadmap, ali i poslano EK, pa bi u sljedećem financijskom okviru moglo biti novca za financiranje", ustvrdila je Jančula Bauer dodavši da je lani po prvi put zabilježen veći broj priključaka s brzinama većima od 100 Mbps, od broja klasičnih bakrenih priključaka.