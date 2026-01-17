Gemini dobiva uvid u Gmail, kalendar i fotografije

Kritičari i stručnjaci za privatnost primjećuju da ovakav potez, iako tehnološki napredan, dodatno učvršćuje ovisnost korisnika o jednoj platformi i postavlja pitanja o dugoročnim posljedicama davanja umjetnoj inteligenciji tako dubokog uvida u osobne dokumente i komunikaciju.

Google je najavio uvođenje novih značajki personalizacije za svoj AI model Gemini, odnosno novi smjer u integraciji korisničkih podataka unutar njihovog digitalnog ekosustava. Umjesto pukog informativnog alata koji se oslanja na opće baze podataka, Gemini se nastoji pozicionirati kao asistent koji aktivno analizira privatne informacije korisnika iz servisa poput Gmaila, Kalendara i Fotografija.

Tehnološka osnova za ove promjene je model Gemini 3, koji prema navodima iz tvrtke omogućuje kompleksnije zaključivanje na temelju multimodalnih izvora. Iako mogućnost da AI poveže vaše hobije zabilježene na fotografijama s upitima o kupnji automobilske opreme može djelovati praktično, ona istovremeno otvara raspravu o granicama digitalne privatnosti.

Iako Google naglašava da je značajka opcionalna i inicijalno isključena, ostaje činjenica da puna funkcionalnost asistenta u 2026. godini izravno ovisi o tome koliko je korisnik spreman otvoriti svoje privatne arhive algoritmu. Ovaj pristup stvara pritisak na korisnike da biraju između vrhunske usluge i očuvanja digitalne autonomije.

U tržišnoj utrci za prevlast u području umjetne inteligencije, Google ovim potezom odgovara na slične poteze konkurenata koji također teže dubljoj integraciji u operativne sustave i osobne podatke. Strategija tvrtke fokusirana je na to da AI postane funkcionalno koristan u svakodnevnim zadacima, no kritičari upozoravaju da to podrazumijeva i intenzivnije prikupljanje podataka o interakcijama, piše Cnet.