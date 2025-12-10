Povratak diva: Google planira izdati nove pametne naočale iduće godine

Google planira lansirati prve svoje naočale s umjetnom inteligencijom 2026. godine. Naočale su nastale u suradnji sa Samsungom, Gentle Monsterom i Warby Parkerom, s kojima se Google obvezao na ulaganje 150 milijuna američkih dolara.

Bit će izgrađene na Androidu XR, Googleovom operativnom sustavu za slušalice.

Isprva će naočale nuditi audio funkcionalnosti, kako bi omogućile razgovor s asistentom temeljenim na umjetnoj inteligenciji Gemini. No, također će postojati naočale s ugrađenim zaslonom koji će korisnicima prikazivati ​​informacije poput uputa za navigaciju i jezičnih prijevoda.