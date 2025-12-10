Povratak diva: Google planira izdati nove pametne naočale iduće godine

Naočale su nastale u suradnji sa Samsungom, Gentle Monsterom i Warby Parkerom, s kojima se Google obvezao na ulaganje 150 milijuna američkih dolara
Google planira lansirati prve svoje naočale s umjetnom inteligencijom 2026. godine. Naočale su nastale u suradnji sa Samsungom, Gentle Monsterom i Warby Parkerom, s kojima se Google obvezao na ulaganje 150 milijuna američkih dolara.
Bit će izgrađene na Androidu XR, Googleovom operativnom sustavu za slušalice.
Isprva će naočale nuditi audio funkcionalnosti, kako bi omogućile razgovor s asistentom temeljenim na umjetnoj inteligenciji Gemini. No, također će postojati naočale s ugrađenim zaslonom koji će korisnicima prikazivati informacije poput uputa za navigaciju i jezičnih prijevoda.
U Warby Parkeru su potvrdili kako očekuju predstavljanje prvih njihovih naočala u partnerstvu s Googleom tijekom nadolazeće godine.
Povratak diva iz Mountain Viewa na tržište pametnih naočala najavljen je u svibnju. Suosnivač Googlea Sergey Brin rekao je tada kako su puno toga naučili na prethodnim neuspjesima, navodeći specifično manje naprednu umjetnu inteligenciju i nedostatak znanja o lancu opskrbe, što je dovelo do visokih cijena.
Meta Platforms trenutno je tržišni lider s modelom Ray-Ban, u koji je ugrađen digitalni pomoćnik Meta AI. U rujnu su izdali vlastite naočale s prikazom, koje omogućuju pregled značajki poput poruka, pregleda fotografija i titlova uživo putem malog zaslona ugrađenog u jednu od leća uređaja.
Tvrtke poput Snapa i Alibabe također su lansirale vlastite naočale, piše CNBC.